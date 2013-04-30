Например, если две недели назад хорошие свежие шампиньоны можно было купить на Крытом рынке по 33-35 грн. за кг, то теперь они стоят 37-40 грн. Коричневые шампиньоны, которые отличаются насыщенным ароматом, подорожали от 35-37 грн. до 39 грн.Как сообщила " Индустриалке " частный предприниматель Светлана Короленко, что завтра они будут дороже еще на 3 грн. Причина — приближающийся Пост.- Если перед Новым годом грибы резко выросли в цене на 5-7 грн., то теперь оптовики поднимали цены по чуть-чуть, - рассказывает Светлана Андреевна. - Грибы начали понемногу дрожать за две недели до Масленицы — на 1 грн, на 2 грн. В Пост цена может дойти до 45 грн....Самые дешевые шампиньоны — открытые, сегодня их можно было купить за 33 грн.- Открытий гриб всегда дешевле, потому что его передержали на кусте, - уточняет Светлана Короленко.Хорошие вешенки стоили сегодня 35 грн. за кг.Фото автора