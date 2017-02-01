В Запорожской области бывший заместитель директора государственного предприятия "Хлебная база №74" за шесть лет не выплатил долг, согласно постановлению суда, в размере более 12 млн грн.
Еще в 2011 году суд признал руководителя виновным сразу по нескольким статьям и назначил сумму для компенсации государству в размере 12167312 грн. Однако эта сумма выплачена так и не была.
Сейчас прокуратура области внесла сведения по данному факту в ЕРДР, а также принимает меры для взыскания в пользу предприятия этой суммы, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", государству вернули недострой в центре Запорожья.
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Еще в 2011 году суд признал руководителя виновным сразу по нескольким статьям и назначил сумму для компенсации государству в размере 12167312 грн. Однако эта сумма выплачена так и не была.
Сейчас прокуратура области внесла сведения по данному факту в ЕРДР, а также принимает меры для взыскания в пользу предприятия этой суммы, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", государству вернули недострой в центре Запорожья.
Читайте также: В Запорожской области машины скупают за фальшивые доллары.
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