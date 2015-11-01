Музыкальный коллектив "Jiva Online" представляет инструментальный концерт "Уйти незамеченным", на котором будут звучать авторские песни Радислава Гуслина (священника Вячеслава).
На концерте будут фигурировать несколько необычных музыкальных инструментов и их интересное созвучие обещает быть незабываемым.
- Надеюсь, что живая импровизационная музыка, сотканная из звуков гитар, джембе, конго, дождя, блок-флейты и человеческого голоса всем понравится, - рассказал "Индустриалке" священник Вячеслав. - Мы хотим, чтобы все получили удовольствие и отдохнули душой. На концерте прозвучат новые песни и старые шлягеры, лирические и философичные, грустные и веселые.
Приходите с семьями и друзьями. Ждем всех с большой радостью!
В рамках концерта пройдет сбор средств в помощь Максиму Каманову — у 20-летнего парня острая промиелоцитарная лейкемия. Он уже прошел два курса химиотерапии, впереди еще две дорогостоящие процедуры, на которые у семьи Максима уже нет средств.
Все гости в этот вечер смогут оставить пожертвование, которое музыканты передадут Максиму для лечения.
Концерт состоится 24 февраля в 19-00 в арт-клубе"7-й док".
Как писала "Индустриалка", В Запорожье выступит певец с уникальным голосом
На концерте будут фигурировать несколько необычных музыкальных инструментов и их интересное созвучие обещает быть незабываемым.
- Надеюсь, что живая импровизационная музыка, сотканная из звуков гитар, джембе, конго, дождя, блок-флейты и человеческого голоса всем понравится, - рассказал "Индустриалке" священник Вячеслав. - Мы хотим, чтобы все получили удовольствие и отдохнули душой. На концерте прозвучат новые песни и старые шлягеры, лирические и философичные, грустные и веселые.
Приходите с семьями и друзьями. Ждем всех с большой радостью!
В рамках концерта пройдет сбор средств в помощь Максиму Каманову — у 20-летнего парня острая промиелоцитарная лейкемия. Он уже прошел два курса химиотерапии, впереди еще две дорогостоящие процедуры, на которые у семьи Максима уже нет средств.
Все гости в этот вечер смогут оставить пожертвование, которое музыканты передадут Максиму для лечения.
Концерт состоится 24 февраля в 19-00 в арт-клубе"7-й док".
Как писала "Индустриалка", В Запорожье выступит певец с уникальным голосом
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