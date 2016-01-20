Вопреки ожиданиям семей погибших летчиков из Мелитополя (Запорожская область) и десантников из разных областей Украины, в деле об катастрофе Ил-76 сегодня так и не поставлена точка. Вместо приговора судья огласила постановления о возобновлении рассмотрения уголовного производства по сути.
Как сообщала "Индустриалка", только вчера вечером стало известно, что сегодня в 11:00 в Павлоградском районном суде состоится очередное заседание по громкому делу. Планировалось, что на нем будет оглашен приговор генерал-майору Виктору Назарову, который на момент катастрофы транспортного гиганта возглавлял штаб АТО. Но вместо этого судья Наталья Самоткан зачитала постановление, в котором указала, что при вынесении вердикта были обнаружены некоторые нестыковки в выводах судебно-медицинской экспертизы, в частности неправильно указаны даты рождения, есть расхождения в написании фамилий погибших.
- В экспертизах допущен ряд неточностей, поэтому мной принято решение о выходе из совещательной комнаты для выяснения всех обстоятельств, которые делают невозможным вынесения любого приговора, - отметила судья, поясняя свой шаг.
И представитель военной прокуратуры, и адвокат потерпевших согласились с доводами судьи о необходимости вызова эксперта. Его пояснения будут заслушаны 28 февраля.
Как сообщала "Индустриалка", только вчера вечером стало известно, что сегодня в 11:00 в Павлоградском районном суде состоится очередное заседание по громкому делу. Планировалось, что на нем будет оглашен приговор генерал-майору Виктору Назарову, который на момент катастрофы транспортного гиганта возглавлял штаб АТО. Но вместо этого судья Наталья Самоткан зачитала постановление, в котором указала, что при вынесении вердикта были обнаружены некоторые нестыковки в выводах судебно-медицинской экспертизы, в частности неправильно указаны даты рождения, есть расхождения в написании фамилий погибших.
- В экспертизах допущен ряд неточностей, поэтому мной принято решение о выходе из совещательной комнаты для выяснения всех обстоятельств, которые делают невозможным вынесения любого приговора, - отметила судья, поясняя свой шаг.
И представитель военной прокуратуры, и адвокат потерпевших согласились с доводами судьи о необходимости вызова эксперта. Его пояснения будут заслушаны 28 февраля.
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