В Запорожье организуют остановку общественного транспорта "Дворец творчества".
Соответствующий проект решения планируют рассмотреть на заседании исполкома Запорожского горсовета.
Остановка будет организована в одну сторону - при выезде с Днепргэса.
Как писала "Индустриалка", остановку возле дворца отменили после реконструкции плотины в 2002 году. Сделали это по требованию ГАИ в целях безопасности, вот только о безопасности детей, которые там занимаются, никто не подумал. Руководство учреждения и родители юных запорожцев просили прошлую городскую власть возобновить остановку, однако чиновники заявили, что это слишком затратно.
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Соответствующий проект решения планируют рассмотреть на заседании исполкома Запорожского горсовета.
Остановка будет организована в одну сторону - при выезде с Днепргэса.
Как писала "Индустриалка", остановку возле дворца отменили после реконструкции плотины в 2002 году. Сделали это по требованию ГАИ в целях безопасности, вот только о безопасности детей, которые там занимаются, никто не подумал. Руководство учреждения и родители юных запорожцев просили прошлую городскую власть возобновить остановку, однако чиновники заявили, что это слишком затратно.
Читайте также: В Запорожье хотят запустить автобусы-амфибии.
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