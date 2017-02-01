В Запорожье за день произошло два суицида.
Мужчина 1983 года рождения прыгнул с плотины Днепрогэс. Его травмы были не совместимы с жизнью. Он скончался на месте события.
Труп еще одного мужчины, возрастом около 35-40 лет обнаружили возле моста Преображенского. Повреждения, которые были на теле погибшего, указывали, что у него в руках разорвалась граната, сообщили "Индустриалке" в ОК ГУНП Запорожской обалсти.
В обоих случаях сотрудники правоохранительных органов проводят проверки.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье самоубийцу спасли от смерти.
Читайте также: В Запорожье женщина пыталась покончить с собой.
Мужчина 1983 года рождения прыгнул с плотины Днепрогэс. Его травмы были не совместимы с жизнью. Он скончался на месте события.
Труп еще одного мужчины, возрастом около 35-40 лет обнаружили возле моста Преображенского. Повреждения, которые были на теле погибшего, указывали, что у него в руках разорвалась граната, сообщили "Индустриалке" в ОК ГУНП Запорожской обалсти.
В обоих случаях сотрудники правоохранительных органов проводят проверки.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье самоубийцу спасли от смерти.
Читайте также: В Запорожье женщина пыталась покончить с собой.
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