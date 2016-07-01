Неизвестные, которые стреляли по кафе в центре Запорожья, пока не задержаны.
Как писала "Индустриалка", вчера, 21 февраля, двое неизвестных стреляли по кафе на улице Сталеваров. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ОК ГУНП Запорожской области "Индустриалке" сообщили, что возле кафе правоохранители обнаружили три пистолета. Их направили на экспертизу.
На данный момент ни в полицию, ни в больницы никто из пострадавших не обращался. Сейчас открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Поиски злоумышленников продолжаются.
Читайте также: В Запорожской области машины скупают за фальшивые доллары.
Фото: Александр Прилепа
Как писала "Индустриалка", вчера, 21 февраля, двое неизвестных стреляли по кафе на улице Сталеваров. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ОК ГУНП Запорожской области "Индустриалке" сообщили, что возле кафе правоохранители обнаружили три пистолета. Их направили на экспертизу.
На данный момент ни в полицию, ни в больницы никто из пострадавших не обращался. Сейчас открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Поиски злоумышленников продолжаются.
Читайте также: В Запорожской области машины скупают за фальшивые доллары.
Фото: Александр Прилепа
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