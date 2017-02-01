На сайте электронных петиций появилась инициатива о запуске в Запорожье 20 амфибусов.
Автор петиции отмечает, что благодаря таким гибридным автобусам можно будет переплывать Днепр и не придется стоять в пробках.
К слову, подобные автобусы уже используют в Европе в качестве туристических.
Пока петиция набрала только 12 подписей. Чтобы она попала на рассмотрение сессии горсовета, ее должны подписать как минимум 750 человек.
Как писала "Индустриалка", запорожцы хотят заряжать смартфоны в трамваях и троллейбусах.
Читайте также: В Запорожье транспорт хотят оборудовать кондиционерами.
Автор петиции отмечает, что благодаря таким гибридным автобусам можно будет переплывать Днепр и не придется стоять в пробках.
К слову, подобные автобусы уже используют в Европе в качестве туристических.
Пока петиция набрала только 12 подписей. Чтобы она попала на рассмотрение сессии горсовета, ее должны подписать как минимум 750 человек.
Как писала "Индустриалка", запорожцы хотят заряжать смартфоны в трамваях и троллейбусах.
Читайте также: В Запорожье транспорт хотят оборудовать кондиционерами.
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