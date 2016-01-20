В эти минуты в Павлоградском районном суде должно начаться оглашение приговора генерал-майору Виктору Назарову, которому вменяется служебная халатность, приведшая к катастрофе Ил-76МД и человеческим жертвам. Из-за того, что дата заседания была назначена в последний момент, большинство родных 9 летчиков из Мелитополя (Запорожская область) и 40 десантников из других регионов Украины смогут услышать его только он-лайн.
Как сообщала "Индустриалка", 26 января состоялись дебаты по громкому делу, а затем судья Наталья Самоткан удалилась в совещательную комнату для вынесения решения. Вскоре после этого стали появляться коллективные письма от коллег Виктора Назарова в его защиту. К примеру, за генерал-майора вступились запорожские офицеры, отмечая в своем "воззвании", что "судить командира надо за измену и трусость в бою, но осуждать одного человека за ужасную катастрофу, которая привела к необратимым потерям – недопустимо". Кроме того, поддержку армейскому чину выразили и в оперативном командовании "Север" и "Восток", где посчитали, что "между действиями (бездеятельностью, по мнению органов военной прокуратуры) начальника штаба АТО и последствиями – катастрофой самолета Ил-76 и гибель 49 военнослужащих – нет прямой причинной связи, что исключает его уголовную ответственность по статье 425 УК Украины".
В ответ на это родные погибших десантников и юристы, представляющие их интересы в суде, провели пресс-конференцию, на которой высказали свою позицию по поводу происходящего. В частности адвокат Виталий Погосян подчеркивал, что это первое дело, когда к уголовной ответственности привлекаются должностное лицо такого уровня. Также защитник отметил, что никто не имеет законного права официально комментировать или обвинять кого-то, поскольку сейчас принимается решение суда, а в дальнейшем другая сторона, не согласная с решением, сможет подать апелляцию. Эмоциональным было и выступление Иляны Гайдук – сестры погибшего десантника Ильи Гайдука, которая считает, что подобные письма в защиту Виктора Назарова могли написать только офицеры в кавычках, потому что настоящие офицеры находятся на передовой, защищая свою Родину.
- Передчуття - погані! – написала вчера в соцсети Ильяна, когда стало известно, о дате и времени оглашения приговора. – Повторюсь - враження заздалегідь продуманого сценарію! Скоріш за все, виправдальний вирок для генерала! 4 години тому секретар суду повідомила єдиного з потерпілих про найважливішу дату, яку ми чекали від початку трагедії. Як результат, на засідання не зможуть приїхати родини льотчиків, а також більшість родин десантників. Натомість з.явилась інформація про те, що залу суду під час вироку заповнять переодягнені в цивільне військові - захисники Назарова! Попереджаю, що ми не дозволимо бути в залі суду стороннім особам, а саме тим, хто не є учасниками судового процесу. Віримо в Бога і в Україну!
Оправдаются ли опасения семей погибших военнослужащих, "Индустриалка", сообщит позднее.
Как сообщала "Индустриалка", 26 января состоялись дебаты по громкому делу, а затем судья Наталья Самоткан удалилась в совещательную комнату для вынесения решения. Вскоре после этого стали появляться коллективные письма от коллег Виктора Назарова в его защиту. К примеру, за генерал-майора вступились запорожские офицеры, отмечая в своем "воззвании", что "судить командира надо за измену и трусость в бою, но осуждать одного человека за ужасную катастрофу, которая привела к необратимым потерям – недопустимо". Кроме того, поддержку армейскому чину выразили и в оперативном командовании "Север" и "Восток", где посчитали, что "между действиями (бездеятельностью, по мнению органов военной прокуратуры) начальника штаба АТО и последствиями – катастрофой самолета Ил-76 и гибель 49 военнослужащих – нет прямой причинной связи, что исключает его уголовную ответственность по статье 425 УК Украины".
В ответ на это родные погибших десантников и юристы, представляющие их интересы в суде, провели пресс-конференцию, на которой высказали свою позицию по поводу происходящего. В частности адвокат Виталий Погосян подчеркивал, что это первое дело, когда к уголовной ответственности привлекаются должностное лицо такого уровня. Также защитник отметил, что никто не имеет законного права официально комментировать или обвинять кого-то, поскольку сейчас принимается решение суда, а в дальнейшем другая сторона, не согласная с решением, сможет подать апелляцию. Эмоциональным было и выступление Иляны Гайдук – сестры погибшего десантника Ильи Гайдука, которая считает, что подобные письма в защиту Виктора Назарова могли написать только офицеры в кавычках, потому что настоящие офицеры находятся на передовой, защищая свою Родину.
- Передчуття - погані! – написала вчера в соцсети Ильяна, когда стало известно, о дате и времени оглашения приговора. – Повторюсь - враження заздалегідь продуманого сценарію! Скоріш за все, виправдальний вирок для генерала! 4 години тому секретар суду повідомила єдиного з потерпілих про найважливішу дату, яку ми чекали від початку трагедії. Як результат, на засідання не зможуть приїхати родини льотчиків, а також більшість родин десантників. Натомість з.явилась інформація про те, що залу суду під час вироку заповнять переодягнені в цивільне військові - захисники Назарова! Попереджаю, що ми не дозволимо бути в залі суду стороннім особам, а саме тим, хто не є учасниками судового процесу. Віримо в Бога і в Україну!
Оправдаются ли опасения семей погибших военнослужащих, "Индустриалка", сообщит позднее.
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