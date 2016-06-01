В Запорожье двое мужчин стреляли по кафе на улице Сталеваров.
Как рассказал очевидец Артем фотокорреспонденту "Индустриалки" Александру Прилепе, вчера, 21 февраля, приблизительно в 19.20 -19.25 с противоположной стороны от кафе появились двое мужчин. Они начали стрелять. Звук напоминал выстрелы из пистолета, но с какого он сказать не смог. Сделав несколько выстрелов, мужчины побежали вниз. Из кафе вышли люди. У одного из них был предмет, похожий на дубинку.
Сразу после того как стреляли, со стоянки возле кафе отъехал автомобиль "Опель Омега" без бампера, который простоял там целый день. Машина поехала в ту же сторону, в которую убежали неизвестные.
После выстрелов в стекле двери осталось два отверстия, которые сегодня прикрыли плакатом.
По словам очевидцев, во время случившегося никто не пострадал.
Сотрудники ближайших магазинов, кафе и киосков говорят, что ничего не видели, но звуки, похожие на выстрелы, слышали.
В пресс-службе патрульной полиции Запорожья "Индустриалке" сообщили, что на место события выезжал экипаж патрульной полиции, но все обстоятельства происшедшего выясняла следственно-оперативная группа.
Как писала "Индустриалка", в спальном районе Запорожья стреляли.
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Фото: Александр Прилепа
Как рассказал очевидец Артем фотокорреспонденту "Индустриалки" Александру Прилепе, вчера, 21 февраля, приблизительно в 19.20 -19.25 с противоположной стороны от кафе появились двое мужчин. Они начали стрелять. Звук напоминал выстрелы из пистолета, но с какого он сказать не смог. Сделав несколько выстрелов, мужчины побежали вниз. Из кафе вышли люди. У одного из них был предмет, похожий на дубинку.
Сразу после того как стреляли, со стоянки возле кафе отъехал автомобиль "Опель Омега" без бампера, который простоял там целый день. Машина поехала в ту же сторону, в которую убежали неизвестные.
После выстрелов в стекле двери осталось два отверстия, которые сегодня прикрыли плакатом.
По словам очевидцев, во время случившегося никто не пострадал.
Сотрудники ближайших магазинов, кафе и киосков говорят, что ничего не видели, но звуки, похожие на выстрелы, слышали.
В пресс-службе патрульной полиции Запорожья "Индустриалке" сообщили, что на место события выезжал экипаж патрульной полиции, но все обстоятельства происшедшего выясняла следственно-оперативная группа.
Как писала "Индустриалка", в спальном районе Запорожья стреляли.
Читайте также: В Запорожье наркоман с автоматом ворвался в детсад.
Фото: Александр Прилепа
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