В ночь с 21 на 22 февраля во время патрулирования на трассе Харьков-Симферополь полицейский экипаж заметил автомобиль Fiat Polonez, который при появлении патрульного автомобиля дал по газам, и при этом беглец напропалую нарушал всякие правила дорожного движения.Но не тут-то было — оторваться и скрыться ночному гонщику не удалось. Патрульные полицейские догнали и остановили его на улице Садоводства. Вышедший из автомобиля водитель заметно нервничал и выглядел немного странно — был в перепачканной одежде, как будто вылез из какого-то сарая, а из кармана, словно в подтверждение, торчали рабочие рукавицы.Патрульные провели поверхностный осмотр автомобиля (в соответствии со статьей 34 закона " О Национальной полиции " ) - в багажнике и в салоне обнаружили 6 мешков с пчелиным воском весом около 300 килограммов. Откуда воск? - спросили у водителя. Но пояснить никак он не смог — мол, а кто его знает.Ну, что ж. Начали полицейские отрабатывать территорию. И на улице Алексея Порады обнаружили склад со сломанной дверью. Через сторожа территории связались с хозяином помещения. Когда хозяин прибыл на место, он первым делом узнал свое имущество. А вторым делом узнал и вора — вернее, подозреваемого. Им оказался бывший работник склада.На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, задержанного вместе с автомобилем сопроводили в Шевченковское отделение полиции, сообщает Запорожская патрульная полиция.А хозяин склада и пчелиного воска, наверное, остался очень доволен действиями патрульных полицейских. Ведь 100 тысяч гривен на дороге не валяются, пусть они лучше лежат на складе. И сторожу, наверное, будет замечание сделано — мол, как же ты, каналья, охраняешь территорию, если на ней двери склада взламывают!