Сегодня в Бердянске действуют два вербовочных центра Военно-морских сил Украины - в ЦКиД "Софит" и в помещении автостанции.
Здесь работают военнослужащие, которые могут поделиться своим опытом и помочь будущим контрактникам.
Сколько добровольцев записалось в морскую пехоту, руководство ВМС не сообщает. Но предупреждает, что отбор кандидатов очень серьезный. Главные требования: патриотизм, ответственность, моральная стойкость и хорошая физическая подготовка.
Остается добавить, что первый в нашем регионе вербовочный центр ВМС открылся в Бердянске почти полгода назад.
Источник: ПроБердянск
Здесь работают военнослужащие, которые могут поделиться своим опытом и помочь будущим контрактникам.
Сколько добровольцев записалось в морскую пехоту, руководство ВМС не сообщает. Но предупреждает, что отбор кандидатов очень серьезный. Главные требования: патриотизм, ответственность, моральная стойкость и хорошая физическая подготовка.
Остается добавить, что первый в нашем регионе вербовочный центр ВМС открылся в Бердянске почти полгода назад.
Источник: ПроБердянск
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