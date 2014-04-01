В Приморское отделение полиции около шести утра обратился начальник водно-хозяйственного комплекса одного из промышленных гигантов, сообщивший, что, в полшестого на территорию базы заехал автомобиль " АУДИ " . Находившийся за рулем парень был пьян и вел себя вызывающе. Назвавшись депутатом, начал требовать, чтобы для него и его подруги немедленно предоставили лучший номер " люкс " . Свои требования он сопровождал обещаниями физической расправы и угрожал предметом, похожим на пистолет Макарова.На место происшествия срочно прибыло руководство отделения полиции и следственно-оперативная группа. Дебошир был задержан. Конечно же, никакого отношения молодой человек 1988 года рождения к депутатскому корпусу не имеет. Более того, официально нигде не работает. Автомобиль, как и изъятый правоохранителями травматический пистолет " ПМР " , принадлежат отцу его спутницы.Уголовное производство начато по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Правонарушителю уже сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.На владельца пистолета составлен административный протокол за ненадлежащее хранение оружия, которое он просто оставил в автомобиле.Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области