Особенностью тура стало посещение мест, куда не водят обычные экскурсии, и только благодаря согласованию на самом высоком уровне Киев открылся для токмачан с необычной стороны, раскрыв тайны и профессиональные секреты. Молодые люди посетили главный корпус Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, телеканал " Интер " , Верховную Раду Украины, все основные достопримечательности столицы, встретились с популярной молодежной группой " Open Kids " .Самой первой локацией для молодых журналистов стал Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко – как символ украинского образования, просвещенной молодежи и изменений в обществе. Передвигаясь по Киеву на большом комфортабельном автобусе, ребята узнали много интересных фактов, например, почему главный корпус именно красного цвета, кто из известных личностей окончил это учебное заведение и какие возможности открываются перед выпускниками. Количество студентов этого университета равно численности населения города Токмака – около 30 000.В Ректорском зале заседаний ученого совета КНУ состоялась встреча участников проекта с проректором по научно-педагогической работе Вячеславом Шамраем. Проректор отметил, что двери Киевского национального университета открыты для талантливой токмакской молодежи, что ребят ждут не только на филологическом факультете и на факультете журналистики, но и на других. В свою очередь ученица 11-го класса токмакской школы №1 Влада Левицкая поделилась, что после экскурсии по главному корпусу университета и беседы с представителями КНУ она уже приняла решение стать студенткой Киевского национального университета.- Мы всячески будем поддерживать выпускников проекта " Школьная Лига " и окажем помощь при поступлении, дадим рекомендации. Дети – наше будущее, а достойное образование поможет талантливой молодежи работать на благо своего родного города и страны, - заверили организаторы проекта.Кроме того, ребята увидели процесс создания газеты " Киевский университет " , побывав в ее редакции и пообщавшись с редактором газеты Ларисой Кот. Она была приятно удивлена, узнав, что общая школьная газета выходит тиражом 3000 экземпляров, похвалила профессиональный подход и призналась, что впервые видит такой высокий уровень подготовки молодых журналистов. " У " Школьной Лиги " есть будущее! " – отметила редактор.В художественном салоне университета школьников ждала встреча с заместителем директора по учебной и научно-методической работе института филологии, директором центра коммуникаций КНУ, представителем отдела по работе со студентами. А директор музея истории университета ознакомила учеников с этапами становления вуза, его традициями, научными школами.После величия залов, простора холлов и аудиторий Киевского университета, пропитанных мудростью не одного поколения, ребята погрузились в рабочую атмосферу телеканала " Интер " – ежесекундный поток информации, ежеминутная генерация идей и работа в режиме on-line. Экскурсию для токмачан проводил один из продюсеров и авторов Медиа-группы и телеканала " Интер " Виктор Фролов и без преувеличения можно сказать, что он ответил на все вопросы молодежи, начиная от секретов прямого эфира и заканчивая тем, как получить работу на центральном телеканале. Вместо стандартных 45 минут экскурсия продлилась 1,5 часа.Школьники побывали в студии выхода утренних новостей и спецпроектов, в монтажной, студии звукозаписи, на складе видеоаппаратуры… Под впечатлением от того, какое количество людей работает над созданием минуты эфирного продукта, сколько рабочих часов уходит на производство нескольких секунд программы, ребята отметили: это невероятно сложно, но очень интересно! И многие по секрету сказали, что это их мечта – работать на телеканале " Интер " ! Для этого у них есть все возможности – учеба в университете и " Интершкола " , в которую пригласили всех, кто хочет добиться успеха и реализовать задуманное.И если осуществление мечты о карьере телеведущих – вопрос времени, то мечта встретиться со своими кумирами – молодежной группой " Open Kids " сбылась в Киеве. Школьники встретились со звездами не просто как фанаты, а как профессионалы: журналисты взяли у певиц интервью, по всем правилам провели пресс-конференцию и автограф-сессию. Впереди – работа над оформлением интервью, которое обязательно будет напечатано в ближайшем номере общей школьной газеты " Школьная Лига " . Участники проекта получили навыки работы в команде, опыт общения с публичными личностями и, конечно, вдохновение от общения со своими сверстниками, которые набирают миллионы просмотров в Ютубе. Звезды пригласили участников проекта на свой концерт в городе Запорожье в рамках всеукраинского тура в мае, билеты будут разыграны среди активной молодежи города Токмака.Экскурсионная программа включала в себя обзорную экскурсию по городу, посещение Софиевской площади, Трапезного храма Киево-Печерской Лавры и Ближних пещер, музейных экспозиций Киево-Печерской лавры, парка Вечной Славы, мемориального комплекса " Свеча Памяти " , Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.О том, что ребята мечтают побывать в Верховной Раде, депутат Александр Репкин узнал во время одной из встреч с участниками проекта. Он тут же принял решение внести посещение в план интенсивного обучения в Киеве и сделал все для того, чтобы экскурсия состоялась.То, что молодежь хочет прикоснуться к символу власти в стране, побывать там, где решается судьба Украины, - говорит о том, что растет новое поколение украинцев, смена сегодняшним политикам.Для ребят была проведена обзорная экскурсия, в ходе которой участники узнали об истории здания, о картине " Державотворення " художника Алексея Кулакова, на которой изображен исторический день - 24 августа 1991 года, когда депутаты проголосовали за независимость Украины. Также школьники имели уникальную возможность пройти в сессионный зал, в " ложу " для журналистов и почувствовать себя сотрудниками всеукраинских информационных агентств.Активные участники проекта " Школьная газета " Школьная Лига " поставили себе цель – стать профессиональными журналистами, брать от проекта бесценную информацию и практический опыт, а в будущем – внедрять свои методики и влиять на медиа-пространство города, области, страны. Это понимаешь, глядя на токмакских ребят, которые уже очень уверенно себя чувствуют в роли журналистов, ведут он-лайн репортажи в социальных сетях с тегом #шкільналігатокмаккиїв, носят фирменные бейджи участников столичного тура, и, как результат, – получают сертификаты об успешном окончании двухдневного курса интенсивного обучения. Церемония вручения сертификатов прошла в одном из самых живописных мест Киева – в парке возле Киево-Печерской лавры.- Моя работа депутата всегда направлена на поддержку подрастающего поколения, но вдвойне приятно, когда талантливая молодежь повышает свои профессиональные навыки, делает выбор будущей профессии и своей дороги в жизни в результате нашего проекта. " Школьная Лига " уникальна тем, что лекции, тренинги и обучающие туры становятся интеллектуальной инвестицией в будущее нашей страны. Помогая молодежи реализовываться как личностям, я уверен, мы строим новое общество украинцев – свободных людей с активной социальной позицией, людей думающих и неравнодушных к судьбе страны. В проекте " Школьная Лига " будет еще много интересных событий. Самое главное, что проект расширяет границы – обучение проходит в Киеве, нас уже знают на всеукраинском уровне, мы получили поддержку и приглашения от университета, национального телеканала. К тому же, " Школьная Лига " выходит на другие районы нашей области, чтобы еще больше талантливой молодежи поверило в себя, вышло за рамки и добилось успеха! – отметил Александр Репкин.