В Запорожской области очень остро стоит вопрос вырубки лесополос. Только за девять месяцев 2016 года незаконно вырубили 2266 гектар леса.
При этом посадили деревьев в 15 раз меньше — лишь 83 гектара. Как сообщил сегодня во время брифинга директор департамента экологии Запорожской ОГА Виталий Гордиенко, это связано с отсутствием финансирования отрасли.
- С такими показателями уже через год можно говорить, что в области от леса ничего не останется, - заявил он. - Пока не будет решен кадровый вопрос в управлении лесного хозяйства, говорить о каких-то положительных изменениях в этой отрасли нельзя.
О проблемах в лесном хозяйстве в нашей области чиновники говорят не впервые, однако дальше слов дело не заходит. А тем временем ситуация ухудшается буквально с каждым днем. Особенно в свете подорожания природного газа и блокады поставок угля на Донбассе — люди незаконно вырубают лесопосадки, чтобы хоть чем-то топить свои дома.
Как писала "Индустриалка", Запорожский регион - среди лидеров по уничтожению лесов. На сегодня не хватает финансирования и рабочих, которые смогли бы охранять леса в нашем регионе.
- После того, как Советский Союз распался, эти лесные массивы стали бесхозными, - рассказывал "Индустриалке" первый заместитель начальника Запорожского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир Кобзар. - Эту проблему нужно решать на законодательном уровне. В прошлом году соответствующий законопроект выносился на рассмотрение Верховной Рады, но его не приняли. В Запорожской области за нами закреплены только бердянкие лесхозы. На данный момент не хватает финансирования. Лесхозы работают неполную рабочую неделю — 2-4 дня, не хватает работников. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы предупредить вырубку деревьев на территории нашей области, но, элементарно, не хватает даже людей для охраны лесных насаждений.
При этом посадили деревьев в 15 раз меньше — лишь 83 гектара. Как сообщил сегодня во время брифинга директор департамента экологии Запорожской ОГА Виталий Гордиенко, это связано с отсутствием финансирования отрасли.
- С такими показателями уже через год можно говорить, что в области от леса ничего не останется, - заявил он. - Пока не будет решен кадровый вопрос в управлении лесного хозяйства, говорить о каких-то положительных изменениях в этой отрасли нельзя.
О проблемах в лесном хозяйстве в нашей области чиновники говорят не впервые, однако дальше слов дело не заходит. А тем временем ситуация ухудшается буквально с каждым днем. Особенно в свете подорожания природного газа и блокады поставок угля на Донбассе — люди незаконно вырубают лесопосадки, чтобы хоть чем-то топить свои дома.
Как писала "Индустриалка", Запорожский регион - среди лидеров по уничтожению лесов. На сегодня не хватает финансирования и рабочих, которые смогли бы охранять леса в нашем регионе.
- После того, как Советский Союз распался, эти лесные массивы стали бесхозными, - рассказывал "Индустриалке" первый заместитель начальника Запорожского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир Кобзар. - Эту проблему нужно решать на законодательном уровне. В прошлом году соответствующий законопроект выносился на рассмотрение Верховной Рады, но его не приняли. В Запорожской области за нами закреплены только бердянкие лесхозы. На данный момент не хватает финансирования. Лесхозы работают неполную рабочую неделю — 2-4 дня, не хватает работников. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы предупредить вырубку деревьев на территории нашей области, но, элементарно, не хватает даже людей для охраны лесных насаждений.
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