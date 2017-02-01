Чуда, увы, не произошло - тяжело раненный в живот 2 февраля при обстреле школы №2 в Авдеевке начальник 15-ГПСО Главного управления ГСЧС в Донецкой области, подполковник службы гражданской защиты Дмитрий Тритейкин 21 февраля умер в Днепропетровской областной больнице им. Мечникова. Ему было 44...
"Врачи делали все возможное и невозможное, чтобы он выжил. Но не все в этой жизни зависит от врачей...
Царство небесное и вечная память ... Слава нашему герою!", - написал на своей странице в Facebook глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин.
Как сообщала "Индустриалка", на школьном дворе Дмитрия Тритейкина нашли сотрудники запорожского УСБУ, которые сопровождали гуманитарный конвой в Авдеевку.
Когда начался обстрел, на территории школы находились около 70 человек: четыре десятка гражданских, преимущественно пенсионеры, которые пришли в надежде получить гуманитарную помощь, и 30 спасателей, прибывших для разгрузки 26-тонной фуры.
После того, как первый снаряд разорвался недалеко от школы, он попал в расположенную рядом пятиэтажку, офицеры настоятельно попросили всех не подвергать жизнь опасности и зайти в здание.
После разрыва снаряда уже на территории школы сотрудники СБУ вышли на улицу на разведку и увидели ужасную картину - в машине спасателей от осколочного ранения погиб водитель, а в 100 метрах от здания возле фуры лежал Дмитрий Тритейкин, у которого осколками посекло внутренние органы. Они занесли Дмитрия в здание, оказали первую помощь и передали фельдшеру-сотруднику ГСЧС, который и доставил начальника пожарно-спасательного отряда в больницу.
Дмитрий Тритейкин перенес одну операцию в Авдеевской больнице, затем его перевезли в Покровск в госпиталь, а позже санавиацией доставили в Днепр, в больницу имени Мечникова. Здесь на следующий день Дмитрий пришел в себя, а 9 февраля дал интервью журналистам, рассказав, что небольшая мина разорвалась метрах в 30 от него, он видел, как она прилетела.
Главный спасатель Авдеевки перенес еще восемь операций, медики делали все для его спасения, но тяжелейшее ранение живота и его осложнения (в Днепр Дмитрия доставили с перитонитом, у него был серьезно поврежден кишечник ), увы, не оставило подполковнику службы гражданской защиты шансов на жизнь... У него остались жена и 10-летняя дочь.
Фото предоставлено пресс-центром УСБУ в Запорожской области
"Врачи делали все возможное и невозможное, чтобы он выжил. Но не все в этой жизни зависит от врачей...
Царство небесное и вечная память ... Слава нашему герою!", - написал на своей странице в Facebook глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин.
Как сообщала "Индустриалка", на школьном дворе Дмитрия Тритейкина нашли сотрудники запорожского УСБУ, которые сопровождали гуманитарный конвой в Авдеевку.
Когда начался обстрел, на территории школы находились около 70 человек: четыре десятка гражданских, преимущественно пенсионеры, которые пришли в надежде получить гуманитарную помощь, и 30 спасателей, прибывших для разгрузки 26-тонной фуры.
После того, как первый снаряд разорвался недалеко от школы, он попал в расположенную рядом пятиэтажку, офицеры настоятельно попросили всех не подвергать жизнь опасности и зайти в здание.
После разрыва снаряда уже на территории школы сотрудники СБУ вышли на улицу на разведку и увидели ужасную картину - в машине спасателей от осколочного ранения погиб водитель, а в 100 метрах от здания возле фуры лежал Дмитрий Тритейкин, у которого осколками посекло внутренние органы. Они занесли Дмитрия в здание, оказали первую помощь и передали фельдшеру-сотруднику ГСЧС, который и доставил начальника пожарно-спасательного отряда в больницу.
Дмитрий Тритейкин перенес одну операцию в Авдеевской больнице, затем его перевезли в Покровск в госпиталь, а позже санавиацией доставили в Днепр, в больницу имени Мечникова. Здесь на следующий день Дмитрий пришел в себя, а 9 февраля дал интервью журналистам, рассказав, что небольшая мина разорвалась метрах в 30 от него, он видел, как она прилетела.
Главный спасатель Авдеевки перенес еще восемь операций, медики делали все для его спасения, но тяжелейшее ранение живота и его осложнения (в Днепр Дмитрия доставили с перитонитом, у него был серьезно поврежден кишечник ), увы, не оставило подполковнику службы гражданской защиты шансов на жизнь... У него остались жена и 10-летняя дочь.
Фото предоставлено пресс-центром УСБУ в Запорожской области
- Просмотров: 657
Похожие новости