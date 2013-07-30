Главные экологические органы Запорожской области - департамент по вопросам экологии и охраны окружающей среды Запорожской облгосадминистрации и Государственная экологическая инспекция — во время сегодняшнего брифинга фактически расписались в своем бессилии.
В то время как, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, промышленные предприятия проводят экологическую модернизацию производства, главные экологические органы фактически бездействуют. Массовая бесконтрольная вырубка лесополос, растущие стихийные свалки (свежий тому пример — выгруженные около Полог 100 тонн бытовых отходов со Львовской области), непрозрачность в разработке и внедрении системы экологического мониторинга в регионе — очередное подтверждение тому.
Такую оценку работы экологических органов региона дала общественная активистка Татьяна Столяренко.
Кстати, если журналисты смогли беспрепятственно попасть на экологическое мероприятие, то у общественников, желавших также задать свои вопросы, возникли проблемы.
"На брифинг по экологии в ЗОДА прорваться все-таки смогли. Как я и предполагала, первоначально не пускали. И не только общественников, но и помощников депутатов горсовета. Через 10 минут появился человек, который скомандовал пропустить", - написала на своей странице в соцсети общественная активистка Татьяна Столяренко.
- Как можно эффективно организовать работу одного и другого департамента? - задала вопрос во время брифинга Татьяна Столяренко. - Потому что если смотреть на результаты выбросов, такое впечатление, что вы просто напрасно получаете деньги — один и второй департамент. Один должен обеспечивать Конституцию — право на чистый воздух, окружающую среду, а второй — контролировать. Получается, если судить по результатам, ни департамент, ни экоинспекция не работают так, как должны… Я вижу, что ничего не происходит, в этом здании (ОГА. - Авт.) ничего не решается, ничего не улучшается.
В свою очередь директор департамента экологии Запорожской облгосадминистрации Виталий Гордиенко заявил, что на сегодня сказать реальную картину, чем мы дышим в Запорожской области, не может никто. А заместитель начальника Государственной экологической инспекции Запорожской области Артем Кизым сетовал, что экоинспекция все время слышит в свой адрес критику, а контролируют ситуацию в регионе всего 16 инспекторов.
- Для того, чтобы обучить работника, который может работать в узкой специализации воздуха или воды, необходимо три года, - попытался аргументировать Виталий Гордиенко. - То есть говорить о том, что завтра можно разогнать экоинспекцию - это самый коррумпированный орган, ну, наверное, доля правды в этом есть, но менять нечего.
Помимо того, что, по его словам, департамент экологии Запорожской ОГА не может найти общий язык со своими коллегами из запорожского городского управления экологии, трудности в поисках конструктивных решений возникают и при взаимодействии с депутатами Запорожского областного совета.
Как писала "Индустриалка", у депутатов вызвал множество вопросов проект по внедрению государственной системы мониторинга окружающей среды, разработанный в стенах ОГА.
Общий объем финансирования этого мероприятия в перспективе составит около 82 млн грн. Объем финансирования этого проекта департаментом менялся несколько раз в сторону увеличение. А сам проект не доработан, считают депутаты.
В то время как, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, промышленные предприятия проводят экологическую модернизацию производства, главные экологические органы фактически бездействуют. Массовая бесконтрольная вырубка лесополос, растущие стихийные свалки (свежий тому пример — выгруженные около Полог 100 тонн бытовых отходов со Львовской области), непрозрачность в разработке и внедрении системы экологического мониторинга в регионе — очередное подтверждение тому.
Такую оценку работы экологических органов региона дала общественная активистка Татьяна Столяренко.
Кстати, если журналисты смогли беспрепятственно попасть на экологическое мероприятие, то у общественников, желавших также задать свои вопросы, возникли проблемы.
"На брифинг по экологии в ЗОДА прорваться все-таки смогли. Как я и предполагала, первоначально не пускали. И не только общественников, но и помощников депутатов горсовета. Через 10 минут появился человек, который скомандовал пропустить", - написала на своей странице в соцсети общественная активистка Татьяна Столяренко.
- Как можно эффективно организовать работу одного и другого департамента? - задала вопрос во время брифинга Татьяна Столяренко. - Потому что если смотреть на результаты выбросов, такое впечатление, что вы просто напрасно получаете деньги — один и второй департамент. Один должен обеспечивать Конституцию — право на чистый воздух, окружающую среду, а второй — контролировать. Получается, если судить по результатам, ни департамент, ни экоинспекция не работают так, как должны… Я вижу, что ничего не происходит, в этом здании (ОГА. - Авт.) ничего не решается, ничего не улучшается.
В свою очередь директор департамента экологии Запорожской облгосадминистрации Виталий Гордиенко заявил, что на сегодня сказать реальную картину, чем мы дышим в Запорожской области, не может никто. А заместитель начальника Государственной экологической инспекции Запорожской области Артем Кизым сетовал, что экоинспекция все время слышит в свой адрес критику, а контролируют ситуацию в регионе всего 16 инспекторов.
- Для того, чтобы обучить работника, который может работать в узкой специализации воздуха или воды, необходимо три года, - попытался аргументировать Виталий Гордиенко. - То есть говорить о том, что завтра можно разогнать экоинспекцию - это самый коррумпированный орган, ну, наверное, доля правды в этом есть, но менять нечего.
Помимо того, что, по его словам, департамент экологии Запорожской ОГА не может найти общий язык со своими коллегами из запорожского городского управления экологии, трудности в поисках конструктивных решений возникают и при взаимодействии с депутатами Запорожского областного совета.
Как писала "Индустриалка", у депутатов вызвал множество вопросов проект по внедрению государственной системы мониторинга окружающей среды, разработанный в стенах ОГА.
Общий объем финансирования этого мероприятия в перспективе составит около 82 млн грн. Объем финансирования этого проекта департаментом менялся несколько раз в сторону увеличение. А сам проект не доработан, считают депутаты.
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