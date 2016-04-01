Преподаватели и ученики детской музыкальной школы №5 Запорожья подготовили программу памяти Небесной сотни, слушателями которой в областной научной универсальной библиотеке стали военнослужащие 55-й артиллерийской бригады и представители общественности.
Ее инициатором выступила преподаватель школы, известный запорожский волонтер и патриот Виктория Артюшенко.
В концерте участвовали детский вокальный ансамбль "Дзвіночок”, классические произведения прозвучали в исполнении учеников и преподавателей музыкальной школы. В программе была представлена целая палитра музыкальных инструментов — скрипка, флейта, виолончель, саксофон, фортепиано.
Многие призванные на срочную службу из разных уголков страны военнослужащие наверняка впервые услышали классику, исполненную, что называется, "вживую" и с огромным вдохновением, увидели, как виртуозно играют на инструментах юные и взрослые музыканты.
Финальным номером концерта стало исполнение Гимна Украины, а затем все сфотографировались на память о замечательном вечере.
Фото: Александр Прилепа
Ее инициатором выступила преподаватель школы, известный запорожский волонтер и патриот Виктория Артюшенко.
В концерте участвовали детский вокальный ансамбль "Дзвіночок”, классические произведения прозвучали в исполнении учеников и преподавателей музыкальной школы. В программе была представлена целая палитра музыкальных инструментов — скрипка, флейта, виолончель, саксофон, фортепиано.
Многие призванные на срочную службу из разных уголков страны военнослужащие наверняка впервые услышали классику, исполненную, что называется, "вживую" и с огромным вдохновением, увидели, как виртуозно играют на инструментах юные и взрослые музыканты.
Финальным номером концерта стало исполнение Гимна Украины, а затем все сфотографировались на память о замечательном вечере.
Фото: Александр Прилепа
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