Ее инициатором выступила преподаватель школы, известный запорожский волонтер и патриот Виктория Артюшенко.В концерте участвовали детский вокальный ансамбль " Дзвіночок”, классические произведения прозвучали в исполнении учеников и преподавателей музыкальной школы. В программе была представлена целая палитра музыкальных инструментов — скрипка, флейта, виолончель, саксофон, фортепиано.Многие призванные на срочную службу из разных уголков страны военнослужащие наверняка впервые услышали классику, исполненную, что называется, " вживую " и с огромным вдохновением, увидели, как виртуозно играют на инструментах юные и взрослые музыканты.Финальным номером концерта стало исполнение Гимна Украины, а затем все сфотографировались на память о замечательном вечере.Фото: Александр Прилепа