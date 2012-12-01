В Запорожской облгосадминистрации сегодня прошел брифинг руководителя департамента экологии ОГА Виталия Гордиенко и заместителя начальника Государственной экологической инспекции Запорожской области Артема Кизыма.
Среди вопросов, которые поднимали медийщики и общественники — внедрение государственной системы мониторинга окружающей среды. По словам директора департамента экологии Запорожской ОГА Виталия Гордиенко, исполнительная власть до сих пор не достигла консенсуса в этом вопросе с депутатами Запорожского облсовета.
А причин тому, как оказалось, несколько. Главным требованием народных избранников является прозрачность выделения средств на внедрение государственной системы мониторинга окружающей среды и гарантия качества.
По мнению депутатов, на сегодня предложенный департаментом проект является недоработанным и был прописан под конкретную компанию с завышенной стоимостью системы. Они же выступают за то, чтобы проект реализовывала компания с мировым именем,что изначально будет гарантировать качество работы системы мониторинга.
Как писала "Индустриалка", этот вопрос горячо обсуждался на сессии облсовета в декабре 2016 года. Тогда много вопросов у депутатов вызвал объем финансирования проекта. Только на первый этап необходимо порядка 28 млн грн, а общий объем финансирования этого мероприятия в перспективе составит около 82 млн грн.
- По полученной пару недель назад информации, речь шла об общей стоимости проекта около 75-78 млн грн, сегодня речь идет о 82 миллионах. Почему этот вопрос не обсуждался на профильной комиссии? Кто утвердил проект? Кто его рассматривал? - спросил тогда, на декабрьской сессии, председатель фракции Оппозиционного блока в Запорожском областном совете Владимир Байда. - Технико-экономическое обоснование подготовлено за 3 дня до сессии, хотя речь об этом шла еще весной и тогда говорилось о 46 миллионах гривен, потом - 58 млн грн, потом — о 75-78 млн грн, теперь говорим о 82 млн грн. Что происходит? Может в новом году стоимость достигнет уже 120 млн грн?
Позицию депутатов Запорожского облсовета поддерживают и руководители промышленных предприятий региона. Как сообщил генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма, комбинат заинтересован в том, чтобы у общественности была честная и прозрачная информация об экологической ситуации в регионе.
- "Запорожсталь" своим конкретным примером уже показал, какие инвестиции вкладываются в модернизацию комбината с целью улучшения экологии, - подчеркнул Ростислав Шурма. - Есть пример аглофабрики, где вся информация по выбросам контролируется в он-лайн мониторинге. Есть пример доменного цеха. И мы хотим, чтобы такая же система он-лайн мониторинга выбросов была реализована в городе Запорожье и Запорожской области.
Комментируя проект внедрения государственной системы мониторинга окружающей среды, предложенный департаментом экологии Запорожской ОГА, Ростислав Шурма отметил, что проект должна реализовывать компания, которой доверяют в мире, а не "левая контора", через которую попытаются украсть деньги запорожцев.
- Хотят десятки миллионов гривен потратить из областного бюджета, списать их на непрозрачную фирму и затягивают ее под такой важный для области экологический проект, - отметил гендиректор ПАО "Запорожсталь". - Поэтому наша позиция принципиальная — экомониторинг окружающей среды очень важный проект, его нужно делать. И этот проект должна реализовывать всемирно известная компания - уровня "Siemens", уровня “Mitsubishi", уровня "ABB”. То есть компании с мировым именем, которые непосредственно производят это оборудование, налаживают их работу, которые делали такие проекты в десятках городов, и которые могут сделать качественно.
Но это не должно делать какое-то "Рога и копыта", потому что в итоге будут украдены десятки миллионов гривен запорожцев и мониторинг реализован не будет.
Среди вопросов, которые поднимали медийщики и общественники — внедрение государственной системы мониторинга окружающей среды. По словам директора департамента экологии Запорожской ОГА Виталия Гордиенко, исполнительная власть до сих пор не достигла консенсуса в этом вопросе с депутатами Запорожского облсовета.
А причин тому, как оказалось, несколько. Главным требованием народных избранников является прозрачность выделения средств на внедрение государственной системы мониторинга окружающей среды и гарантия качества.
По мнению депутатов, на сегодня предложенный департаментом проект является недоработанным и был прописан под конкретную компанию с завышенной стоимостью системы. Они же выступают за то, чтобы проект реализовывала компания с мировым именем,что изначально будет гарантировать качество работы системы мониторинга.
Как писала "Индустриалка", этот вопрос горячо обсуждался на сессии облсовета в декабре 2016 года. Тогда много вопросов у депутатов вызвал объем финансирования проекта. Только на первый этап необходимо порядка 28 млн грн, а общий объем финансирования этого мероприятия в перспективе составит около 82 млн грн.
- По полученной пару недель назад информации, речь шла об общей стоимости проекта около 75-78 млн грн, сегодня речь идет о 82 миллионах. Почему этот вопрос не обсуждался на профильной комиссии? Кто утвердил проект? Кто его рассматривал? - спросил тогда, на декабрьской сессии, председатель фракции Оппозиционного блока в Запорожском областном совете Владимир Байда. - Технико-экономическое обоснование подготовлено за 3 дня до сессии, хотя речь об этом шла еще весной и тогда говорилось о 46 миллионах гривен, потом - 58 млн грн, потом — о 75-78 млн грн, теперь говорим о 82 млн грн. Что происходит? Может в новом году стоимость достигнет уже 120 млн грн?
Позицию депутатов Запорожского облсовета поддерживают и руководители промышленных предприятий региона. Как сообщил генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма, комбинат заинтересован в том, чтобы у общественности была честная и прозрачная информация об экологической ситуации в регионе.
- "Запорожсталь" своим конкретным примером уже показал, какие инвестиции вкладываются в модернизацию комбината с целью улучшения экологии, - подчеркнул Ростислав Шурма. - Есть пример аглофабрики, где вся информация по выбросам контролируется в он-лайн мониторинге. Есть пример доменного цеха. И мы хотим, чтобы такая же система он-лайн мониторинга выбросов была реализована в городе Запорожье и Запорожской области.
Комментируя проект внедрения государственной системы мониторинга окружающей среды, предложенный департаментом экологии Запорожской ОГА, Ростислав Шурма отметил, что проект должна реализовывать компания, которой доверяют в мире, а не "левая контора", через которую попытаются украсть деньги запорожцев.
- Хотят десятки миллионов гривен потратить из областного бюджета, списать их на непрозрачную фирму и затягивают ее под такой важный для области экологический проект, - отметил гендиректор ПАО "Запорожсталь". - Поэтому наша позиция принципиальная — экомониторинг окружающей среды очень важный проект, его нужно делать. И этот проект должна реализовывать всемирно известная компания - уровня "Siemens", уровня “Mitsubishi", уровня "ABB”. То есть компании с мировым именем, которые непосредственно производят это оборудование, налаживают их работу, которые делали такие проекты в десятках городов, и которые могут сделать качественно.
Но это не должно делать какое-то "Рога и копыта", потому что в итоге будут украдены десятки миллионов гривен запорожцев и мониторинг реализован не будет.
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