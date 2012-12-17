Этот человек - единственный среди когда-либо живших и живущих людей сумел не только бороться с врагом, но и победить его, лишившись обеих рук.Именно 5 марта в легкоатлетическом манеже ПАО " Запорожсталь " стартует Третий Всеукраинский Мемориал генерала Петрова среди сборных команд силовых структур и правоохранительных органов по гиревому спорту.Участники Первого Мемориала вероятно помнят, что он проходил по концепции Апостолов Мемориала генерала Петрова. Тогда все учредители Мемориала получили почетные звания " апостолов " , чтобы донести до народа, своих знакомых и близких историю жизни и подвига несгибаемого генерала.Концептуальной основой Второго Мемориала было сплочение " Боевого расчета генерала Петрова " из числа запорожцев, которые прошли Великую Отечественную войну, выстояли в ней и возродили наш замечательный город.Основным замыслом Третьего Мемориала генерала Петрова является освещение боевых и спортивных подвигов первых послевоенных олимпийцев Украины. Их именами названы малые кубки в отдельных весовых категориях. А в целом главной идеей Третьего Мемориала является сбор " Спортивной команды молодости генерала Петрова " .И первым, чьим именем назван малый приз в весовой категории до 60 килограммов среди мужчин, оргкомитет соревнований избрал " Молнию на ковре " !Суровая судьба в годы Великой Отечественной войны сложилась у сильнейшего борца довоенных лет, запорожца Якова Пункина. Курсанта Волковисской танковой школы во время боя в белорусских лесах контузило и вместе с другими ранеными бойцами он оказался в немецком концлагере. Потянулись четыре долгих года гитлеровской неволи. За это время лагерник Пункин сменил три немецких концентрационных лагеря, выдавая себя за осетина, что помогло выжить.Дважды Пункин сбегал из плена. Вторая попытка оказалась удачной. Две недели без еды просидел он в лесу и дождался прихода наших войск. Было ему тогда 24 года, а весил он 32 килограмма. Сначала советские воины приняли его за десятилетнего мальчика. С острой дистрофией его положили в госпиталь. А когда он выздоровел, стал разведчиком. После войны Пункин упорно тренировался и добился выдающихся спортивных результатов: был трехкратным чемпионом СССР.На первой для сборной СССР Олимпиаде 1952 года в Хельсинки на соревнованиях по классической борьбе произошла история, достойная пера киносценариста. В весовой категории до 62 кг золотую медаль выиграл наш Яков Пункин, которого за его взрывной стиль борьбы прозвали " Молнией на ковре " ." Я была на финальной схватке Яши. Даже сейчас, через много лет, наворачиваются слезы, - рассказывала олимпийская чемпионка Хельсинки в метании диска Нина Пономарева. Он побеждает соперника из Венгрии, судья вскидывает его руку – и все видят ниже локтя тысячу какой-то номер, оставшийся от концлагеря. Судью будто током ударило. Закатывает рукав – и у него тоже наколотый ряд цифр. Крепко обнимает нашего борца. Оказалось, они находились в одном лагере... "Про отчаянный гусарский характер Пункина ходили легенды, многие из которых были реальными. Однажды, после тяжелых соревнований в Ростове-на-Дону, борцы хорошо " приняли на грудь " , и Яков поспорил с кем-то, что сделает стойку на одной руке на балконе четвертого этажа отеля. И сделал. Разве он мог проиграть?Запорожцы могут гордиться, ведь первым Олимпийским чемпионом Украины из всех видов спорта стал уроженец города Запорожья Яков Григорьевич Пункин!Именой Кубок в номинации до 60 килограммов среди мужчин Третьего Мемориала носит имя первого олимпийского чемпиона - нашего земляка, Заслуженного мастера спорта СССР по классической борьбе Якова Григорьевича Пункина.