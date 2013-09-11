Для выполнения капитального ремонта спортивного зала в этой школе из бюджета города выделено около 400 тыс грн. Здесь заменили окна и двери, реконструировали напольное покрытие, отремонтировали стены, потолок и воздушно-вытяжную системы в спортивном зале и раздевалках.Кроме того, закупили 83 единицы нового спортинвентаря на сумму 17,2 тыс грн. В спортзале есть гандбольные, баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, скакалки, волейбольные сетки, гимнастические маты и многое другое.Впервые за последние годы городские власти уделили особое внимание развитию спорта и привлечению подрастающего поколения к занятиям физической культурой. В прошлом году в областном центре на внутридворовых территориях установили более 100 спортивных площадок, в детско-юношеских и общеобразовательных школах обновили спортинвентарь.Заместитель городского головы Анатолий Пустоваров провел выездное совещание в школе, проконтролировал качество выполненных работ. В обновленном спортзале прошли первые уроки физической культуры.- В 2016 году городская власть реализовала программу, в рамках которой был проведен капитальный ремонт 6 спортзалов в общеобразовательных учреждениях. Сегодня мы на одном из таких объектов – теперь в школе № 20 есть теплый, современный, удобный спортзал. В запорожские школы закупили также спортивный инвентарь для игровых видов спорта, гимнастическое оборудование. В этом году, в рамках городской программы " Окна " , мы выделили в отдельный блок утепление и замену окон в 35-ти спортивных залах запорожских школ. Мы делаем все возможное, чтобы в нашем городе была создана полноценная спортивная инфраструктура, - отметил Анатолий Пустоваров.Заместитель городского головы также подчеркнул, что в 2017 году в Запорожье будет реализован масштабный проект – в каждом из 7 районов города будет построен современный мультифункциональный стадион....После капитального ремонта спортзала дети из секций по ушу и гандболу возобновили тренировки.- Я уже 35 лет работаю учителем физкультуры в этой школе и никогда в спортзале не было капитального ремонта, лишь косметический. Все заканчивалось покраской пола, - поделился с " Индустриалкой " учитель физкультуры Игорь Лущинский. - Сейчас заходишь в зал и действительно удовольствие получаешь от работы. Это радость для всех.Если бы видели, как здесь было раньше. Металлические сетки на окнах, как в тюрьме, свет плохой, инвентаря всегда не хватало. Сейчас картина совсем другая. У нас много мячей и всего остального, а ведь это так дорого сегодня стоит.Директор департамента образования и науки горсовета Юлия Погребняк отметила, что сегодня основная миссия системы департамента образования — создать условия для развития, в том числе и приоритетного направления — спорта.- Когда смотришь на ребят с грамотами, медалями, понимаешь, что за этим стоит колоссальная работа, - сказала Юлия Погребняк. - Достигнутые результаты они разделяют вместе с учителями, с тренерами и своими родителями. Я преклоняюсь перед ними, потому что понимаю, режим, в котором они живут, в несколько раз тяжелее, чем у среднестатистического ребенка, который просто учится в школе. Ведь это ежедневные тренировки, возможность показать себя и свои результаты не только на городском уровне, но и на всеукраинском и международном уровнях.Поздравила ребят и олимпийская чемпионка, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике Ольга Стражева.- Очень приятно видеть такой красивый обновленный зал, это большая заслуга наших властей, - отметила Ольга Стражева. - Я желаю, чтобы вы свои первые спортивные шаги делали здесь, в школе. Дружите со спортом, занимайтесь в спортивных секциях, ведите здоровый образ жизни. От вас зависит дальнейшая судьба нашей Украины.