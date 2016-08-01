В Бердянске мужчина решил, что дворник, работающий в его доме, исчез, и вызвал полицию.
Мужчина был пьян и, почему-то, начал поиски именно дворника, которого раньше видел каждое утро. К поискам он также подключил правоохранителей. Как оказалось, во дворе дома по улице Северной дворником будет работать другой человек, сообщает полиция Бердянска в соцсети.
Как писала "Индустриалка", жительница Запорожской области пострадала из-за национализации банка.
Читайте также: В Запорожье наркоман с автоматом ворвался в детсад.
Мужчина был пьян и, почему-то, начал поиски именно дворника, которого раньше видел каждое утро. К поискам он также подключил правоохранителей. Как оказалось, во дворе дома по улице Северной дворником будет работать другой человек, сообщает полиция Бердянска в соцсети.
Как писала "Индустриалка", жительница Запорожской области пострадала из-за национализации банка.
Читайте также: В Запорожье наркоман с автоматом ворвался в детсад.
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