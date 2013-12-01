Районный центр Пологи получил в подарок 100 тонн львовского мусора
В Запорожской области не хватает места для размещения твердых бытовых отходов, а количество стихийных свалок с каждым днем растет. Особенно остро ощутили на себе проблему жители Полог, куда на днях привезли и выгрузили сотню тонн мусора. Как оказалось, "подарок" доставили со Львова.
Как писала "Индустриалка", 17 февраля 8 грузовиков вывалили 100 тонн мусора в поле около Полог. Полицейские установили, что упомянутый мусор завезен с территории Львовщины. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель).
- Действительно, по всем морфологическим признакам адресность этих отходов, возможно, принадлежит Львовской области. Достаточно объемное получилось загрязнение — порядка 800 кв. метров было укрыто отходами, - сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Государственной экологической инспекции Запорожской области Артем Кизым. - На сегодня принимаются меры по устранению этой свалки. И я думаю, что нами будет рассчитан ущерб, который нанесен государству в следствии таких действий.
Впрочем, областная власть не торопится решать эту проблему. Директор департамента экологии Запорожской облгосадминистрации Виталий Гордиенко вообще не стал комментировать ситуацию. А Артем Кизым предложил журналистам за более подробной информацией (как местная власть и экоинспекция допустила выгрузку отходов на территории района, которая длилась не один час) обратиться в правоохранительные органы.
- Решение вопроса несанкционированных свалок лежит на органах местного самоуправления. Это - их зона ответственности и, по нашей информации, насколько я знаю, принимаются администрацией все меры для наиболее быстрого устранения этой проблемы, - заявил он. - Госэкоинспекция не является бюджетообразующим предприятием. Мы только проводим проверки и даем свои выводы по поводу влияния или не влияния определенных факторов на окружающую природную среду. Вопросы финансирования ликвидации к нам не относятся.
В Запорожской области не хватает места для размещения твердых бытовых отходов, а количество стихийных свалок с каждым днем растет. Особенно остро ощутили на себе проблему жители Полог, куда на днях привезли и выгрузили сотню тонн мусора. Как оказалось, "подарок" доставили со Львова.
Как писала "Индустриалка", 17 февраля 8 грузовиков вывалили 100 тонн мусора в поле около Полог. Полицейские установили, что упомянутый мусор завезен с территории Львовщины. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель).
- Действительно, по всем морфологическим признакам адресность этих отходов, возможно, принадлежит Львовской области. Достаточно объемное получилось загрязнение — порядка 800 кв. метров было укрыто отходами, - сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Государственной экологической инспекции Запорожской области Артем Кизым. - На сегодня принимаются меры по устранению этой свалки. И я думаю, что нами будет рассчитан ущерб, который нанесен государству в следствии таких действий.
Впрочем, областная власть не торопится решать эту проблему. Директор департамента экологии Запорожской облгосадминистрации Виталий Гордиенко вообще не стал комментировать ситуацию. А Артем Кизым предложил журналистам за более подробной информацией (как местная власть и экоинспекция допустила выгрузку отходов на территории района, которая длилась не один час) обратиться в правоохранительные органы.
- Решение вопроса несанкционированных свалок лежит на органах местного самоуправления. Это - их зона ответственности и, по нашей информации, насколько я знаю, принимаются администрацией все меры для наиболее быстрого устранения этой проблемы, - заявил он. - Госэкоинспекция не является бюджетообразующим предприятием. Мы только проводим проверки и даем свои выводы по поводу влияния или не влияния определенных факторов на окружающую природную среду. Вопросы финансирования ликвидации к нам не относятся.
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