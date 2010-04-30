Сегодня, 21 февраля, комиссия по благоустройству Запорожского городского совета совместно с Национальной полицией провела рейд по местам стихийной торговли. Выявлено большое количество нарушений. По ним правоохранительные органы и члены комиссии по благоустройству составили более десяти админпротоколов, которые будут переданы в суд, а он уже примет решение относительно наказания правонарушителей и их имущества.Как рассказал заместитель начальника инспекции по благоустройству городского совета Вадим Лобко, борьба со стихийной торговлей проводится систематически:- Неоднократно проводилась разъяснительная работа. Неизвестно, чем торгуют эти люди – каково качество продукции, ее происхождение, проводились ли лабораторные исследования. Кроме того, это нечестно и по отношению к добросовестным предпринимателям, которые платят налоги, оплачивают местовое, проводится контроль качества продукции, которой они торгуют. В то же время сегодня на городских рынках сорок процентов торговых мест свободны.Согласно законодательству, за незаконную торговлю на улицах города предусмотрен штраф для физических лиц в размере от 340 до 1360 гривен, для юридических лиц – от 850 до 1700 гривен.Такие рейды по ликвидации стихийной торговли в городе будут проводиться регулярно.