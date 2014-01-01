Больше 700 работ из глины, дерева, лозы, соломы, травы, бумаги, соленого теста и других материалов были представлены на областной выставке-конкурсе детского творчества "Берегиня рода украинского" во Дворце культуры "Орбита".
Он проходил в рамках Всеукраинского детско-юношеского фестиваля народного искусства "Изумрудные истоки".
Участники конкурса, которым от 6 до 23 лет, предоставили на конкурс кукол-мотанок, обереги, сувениры, рушники, вышиванки, писанки, веночки, крестики. Жюри отметило оригинальность замысла, выразительность многих работ, как образцов украинского оберега, соответствие традициям по форме, пластике, колориту. В конкурсе приняли участие до четырехсот детей и молодых людей из Запорожья и области.
Победители, а их 63 человека, по желанию примут участие во Всеукраинском детско-юношеском фестивале народного искусства "Изумрудные истоки". Лучшие обереги будет направлены воинам-защитникам в зону АТО, об этом "Индустриалке" сообщила одна из организаторов фестиваля, директор областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи Наталья Кузнецова.
В этот же день, как писала "Индустриалка", в ДК "Орбита" состоялся областной конкурс авторской детской и юношеской поэзии "Україна — це ми".
Фото предоставлены областным центром художественно-эстетического творчества учащейся молодежи
Он проходил в рамках Всеукраинского детско-юношеского фестиваля народного искусства "Изумрудные истоки".
Участники конкурса, которым от 6 до 23 лет, предоставили на конкурс кукол-мотанок, обереги, сувениры, рушники, вышиванки, писанки, веночки, крестики. Жюри отметило оригинальность замысла, выразительность многих работ, как образцов украинского оберега, соответствие традициям по форме, пластике, колориту. В конкурсе приняли участие до четырехсот детей и молодых людей из Запорожья и области.
Победители, а их 63 человека, по желанию примут участие во Всеукраинском детско-юношеском фестивале народного искусства "Изумрудные истоки". Лучшие обереги будет направлены воинам-защитникам в зону АТО, об этом "Индустриалке" сообщила одна из организаторов фестиваля, директор областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи Наталья Кузнецова.
В этот же день, как писала "Индустриалка", в ДК "Орбита" состоялся областной конкурс авторской детской и юношеской поэзии "Україна — це ми".
Фото предоставлены областным центром художественно-эстетического творчества учащейся молодежи
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