Семья Героя Украины Сергея Синенко приняла участие в мемориальных и торжественных мероприятиях, посвященных Дню Героев Небесной Сотни в Киеве.
В Михайловском Златоверхом соборе состоялась встреча членов семей Героев Небесной Сотни с Президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком, министрами и руководителями центральных органов исполнительной власти. Во время общения основное внимание было уделено ходу расследования преступлений против Майдана, проблемным вопросом родных и близких погибших героев, увековечению подвига борцов за свободу.
Отец Сергея Синенко Петр Синенко обратился к главе государства с предложением по повышению качества законотворческой работы украинского парламента. Петр Порошенко поддержал инициативу и предложил народным депутатам встретиться с семьями людей, отдавших жизнь за будущее нашего государства. Родные Героя Украины Василия Сергиенко - жена Валентина и дочь Виктория - передали Петру Порошенко и министру культуры Украины Евгению Нищуку посмертное издание "Василь Сергієнко. Космічний відголос", в который вошли стихи, проза и научные исследования по социологии нашего земляка.
Участники встречи также приняли участие в богослужении, возложении цветов к мемориальному кресту на ул. Институтской, чествовании памяти участников революции Достоинства на площади Независимости, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.
Как писала "Индустриалка", житель села Владимировское Запорожского района 35-летний Сергей Синенко сгорел заживо в собственном автомобиле.
Фото: департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА
В Михайловском Златоверхом соборе состоялась встреча членов семей Героев Небесной Сотни с Президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком, министрами и руководителями центральных органов исполнительной власти. Во время общения основное внимание было уделено ходу расследования преступлений против Майдана, проблемным вопросом родных и близких погибших героев, увековечению подвига борцов за свободу.
Отец Сергея Синенко Петр Синенко обратился к главе государства с предложением по повышению качества законотворческой работы украинского парламента. Петр Порошенко поддержал инициативу и предложил народным депутатам встретиться с семьями людей, отдавших жизнь за будущее нашего государства. Родные Героя Украины Василия Сергиенко - жена Валентина и дочь Виктория - передали Петру Порошенко и министру культуры Украины Евгению Нищуку посмертное издание "Василь Сергієнко. Космічний відголос", в который вошли стихи, проза и научные исследования по социологии нашего земляка.
Участники встречи также приняли участие в богослужении, возложении цветов к мемориальному кресту на ул. Институтской, чествовании памяти участников революции Достоинства на площади Независимости, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.
Как писала "Индустриалка", житель села Владимировское Запорожского района 35-летний Сергей Синенко сгорел заживо в собственном автомобиле.
Фото: департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА
- Просмотров: 138
Похожие новости