В течение дня члены жюри, в состав которого входили заслуженные актеры и известные деятели искусств Запорожского края, слушали стихи юных поэтов. Всего вышли на сцену до 90 участников от 6 лет до 21 года.- Жюри оценивали оригинальность творческого замысла, новизна художественных решений, выразительность чтения собственного поэтического произведения, - сообщила "Индустриалке" одна из организаторов фестиваля, директор областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи Наталья Кузнецова. - Отметили качественные работы юных поэтов-исполнителей- Молочанской общеобразовательной школы, Запорожской специальной общеобразовательной школы-интерната " Ориентир " , Нестерянской специализированной разнопрофильной общеобразовательной школы, Анновского учебно-воспитательного комплекса, Энергодарской многопрофильной гимназии " Гармония " , Запорожского педагогического колледжа, Запорожского высшего профессионального училища сферы услуг и других учебных заведений.Также подвели итоги областного конкурса эссе "Европа начинается с тебя". В нем приняли участие воспитанники школ и внешкольных учреждений, интернатов, учебных заведений профессионально-технического образования и студенты высших учебных заведений. На конкурс подали 250 творческих работ. Лучшие авторы были приглашены в ДК " Орбита " , где прочли свои эссе. свои произведения.В этом конкурсе 26 победителей, и теперь они смогут принять участие во Всеукраинском конкурсе эссе " Я - европеец " .Фото предоставлены областным центром художественно-эстетического творчества учащейся молодежи