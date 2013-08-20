Дойти до финала национального первенства удалось лишь одной представительнице Запорожской области – токмачанке Евгении Павловой.В весовой категории 53 кг спортсменка уверенно выиграла три поединка, во всех одержав досрочные победы. И лишь в финале не смогла противостоять чемпионке Европы, неоднократной медалистке молодежных чемпионатов мира – Лилии Горишней (Волынская область). Проиграв опытной сопернице, Евгения завоевала серебряную медаль национального первенства. И это большой успех, отмечает наставник спортсменки Геннадий Кирпинев, ведь Жене всего 18 лет.Талант запорожской спортсменки отметили в штабе национальной сборной Украины – Евгения Павлова впервые была приглашена на тренировочный сбор в первую сборную Украины, на Олимпийскую базу Конче-Заспе для подготовки к Киевскому Международному турниру.Автор – Ирина Гейм