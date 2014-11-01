В Бердянске у школьника украли мобильный телефон.
Как рассказала мама мальчика полицейским, ее ребенок находился в одном из компьютерных клубов курортного городка. Он даже не заметил, когда кто-то украл его телефон.
Женщина написала заявление в полицию. Поисками воришек занимаются сотрудники правоохранительных органов, сообщает полиция Бердянска в соцсети.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье грабителю выписали штраф.
Читайте также: В квартиру запорожцев среди ночи ворвались вооруженные грабители.
Как рассказала мама мальчика полицейским, ее ребенок находился в одном из компьютерных клубов курортного городка. Он даже не заметил, когда кто-то украл его телефон.
Женщина написала заявление в полицию. Поисками воришек занимаются сотрудники правоохранительных органов, сообщает полиция Бердянска в соцсети.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье грабителю выписали штраф.
Читайте также: В квартиру запорожцев среди ночи ворвались вооруженные грабители.
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