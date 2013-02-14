В Запорожье контейнеры для мусора регулярно страдают от действий вандалов, получают повреждения в ходе эксплуатации.
Еженедельно ООО "Умвельт Запорожье" ремонтирует порядка тридцати-пятидесяти контейнеров. Всего в областном центре порядка пяти тысяч мусорных баков. Каждую неделю десятки из них приходится ремонтировать, многие нуждаются в замене. Также остро стоит вопрос о состоянии контейнерных площадок.
В прошлом году в Запорожье стартовала программа городского головы Владимира Буряка по благоустройству запорожских дворов. Одна из проблем, которую городской голова потребовал решить - приведение в порядок, уборка контейнерных площадок, ремонт и замена контейнеров. В результате были распределены зоны ответственности. ООО "Умвельт Запорожье" отвечает за своевременный вывоз мусора, дворники КП "Титан" - за уборку контейнерных площадок.
По словам директора ООО "Умвельт Запорожье" Антона Крайнюка, поручения Владимира Буряка выполняются. Вопрос с уборкой контейнерных площадок решен. Следующий шаг - начало благоустройства контейнерных площадок. Однако существует и проблема вандализма. Ежемесячно в результате поджогов вандалы уничтожают десять-пятнадцать контейнеров. Также в неделю пятнадцать - двадцать мусорных баков получают значительные повреждения от действий вандалов.
- В неделю мы ремонтируем от тридцати до пятидесяти мусорных контейнеров. Это касается как повреждений полученных в результате вандализма, так и в ходе эксплуатации. Однако некоторые баки восстановить не получается. Очень часто это касается случаев, когда контейнеры были уничтожены из-за поджога, - отметил Антон Крайнюк.
Предприятию приходится за собственные средства закупать новые мусорные баки, вместо сожженных, полностью разбитых. При этом эти расходы фактически приходится компенсировать за счет тарифа, то есть денег, которые запорожцы оплачивают за вывоз мусора.
В конце 2016 - начале 2017 года "Умвельт Запорожье" начал проводить закупку контейнеров для замены непригодных к эксплуатации. Это металлические евроконтейнеры, которые более устойчивы к воздействию вандалов. Каждый из них рассчитан на 1,1 кубометра мусора. Руководство предприятия надеется, что новые контейнеры прослужат как минимум десять лет.
Установка новых контейнеров выполняется поэтапно. В частности сегодня рабочие ООО "Умвельт Запорожье" выполнили замену двух контейнеров по адресу улица Украинская, 4 в Александровском районе. Стоимость каждого составляет шесть - шесть с половиной тысяч гривен.
- Хотелось бы обратиться к запорожцам с просьбой, бережно относиться к контейнерам для мусора. Средства, которые направляются на замену и ремонт мусорных баков, можно было бы использовать гораздо эффективнее. Например, на закупку дополнительных контейнеров, обновление и ремонт техники и другое, - заявил Антон Крайнюк.
Представители ООО "Умвельт Запорожье" отметили, что проблемных вопросов с вывозом мусора в Запорожье сегодня нет. Работы ведутся по графику. Однако отдельные случаи несвоевременного вывоза мусора могут возникать. Запорожцев просят информировать об этом по телефону "горячей линии" 228-55-27, на предприятии обещают оперативно реагировать на подобные ситуации, сообщает сайт мэрии.
Фото: Александр Прилепа
Еженедельно ООО "Умвельт Запорожье" ремонтирует порядка тридцати-пятидесяти контейнеров. Всего в областном центре порядка пяти тысяч мусорных баков. Каждую неделю десятки из них приходится ремонтировать, многие нуждаются в замене. Также остро стоит вопрос о состоянии контейнерных площадок.
В прошлом году в Запорожье стартовала программа городского головы Владимира Буряка по благоустройству запорожских дворов. Одна из проблем, которую городской голова потребовал решить - приведение в порядок, уборка контейнерных площадок, ремонт и замена контейнеров. В результате были распределены зоны ответственности. ООО "Умвельт Запорожье" отвечает за своевременный вывоз мусора, дворники КП "Титан" - за уборку контейнерных площадок.
По словам директора ООО "Умвельт Запорожье" Антона Крайнюка, поручения Владимира Буряка выполняются. Вопрос с уборкой контейнерных площадок решен. Следующий шаг - начало благоустройства контейнерных площадок. Однако существует и проблема вандализма. Ежемесячно в результате поджогов вандалы уничтожают десять-пятнадцать контейнеров. Также в неделю пятнадцать - двадцать мусорных баков получают значительные повреждения от действий вандалов.
- В неделю мы ремонтируем от тридцати до пятидесяти мусорных контейнеров. Это касается как повреждений полученных в результате вандализма, так и в ходе эксплуатации. Однако некоторые баки восстановить не получается. Очень часто это касается случаев, когда контейнеры были уничтожены из-за поджога, - отметил Антон Крайнюк.
Предприятию приходится за собственные средства закупать новые мусорные баки, вместо сожженных, полностью разбитых. При этом эти расходы фактически приходится компенсировать за счет тарифа, то есть денег, которые запорожцы оплачивают за вывоз мусора.
В конце 2016 - начале 2017 года "Умвельт Запорожье" начал проводить закупку контейнеров для замены непригодных к эксплуатации. Это металлические евроконтейнеры, которые более устойчивы к воздействию вандалов. Каждый из них рассчитан на 1,1 кубометра мусора. Руководство предприятия надеется, что новые контейнеры прослужат как минимум десять лет.
Установка новых контейнеров выполняется поэтапно. В частности сегодня рабочие ООО "Умвельт Запорожье" выполнили замену двух контейнеров по адресу улица Украинская, 4 в Александровском районе. Стоимость каждого составляет шесть - шесть с половиной тысяч гривен.
- Хотелось бы обратиться к запорожцам с просьбой, бережно относиться к контейнерам для мусора. Средства, которые направляются на замену и ремонт мусорных баков, можно было бы использовать гораздо эффективнее. Например, на закупку дополнительных контейнеров, обновление и ремонт техники и другое, - заявил Антон Крайнюк.
Представители ООО "Умвельт Запорожье" отметили, что проблемных вопросов с вывозом мусора в Запорожье сегодня нет. Работы ведутся по графику. Однако отдельные случаи несвоевременного вывоза мусора могут возникать. Запорожцев просят информировать об этом по телефону "горячей линии" 228-55-27, на предприятии обещают оперативно реагировать на подобные ситуации, сообщает сайт мэрии.
Фото: Александр Прилепа
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