Еженедельно ООО " Умвельт Запорожье " ремонтирует порядка тридцати-пятидесяти контейнеров. Всего в областном центре порядка пяти тысяч мусорных баков. Каждую неделю десятки из них приходится ремонтировать, многие нуждаются в замене. Также остро стоит вопрос о состоянии контейнерных площадок.В прошлом году в Запорожье стартовала программа городского головы Владимира Буряка по благоустройству запорожских дворов. Одна из проблем, которую городской голова потребовал решить - приведение в порядок, уборка контейнерных площадок, ремонт и замена контейнеров. В результате были распределены зоны ответственности. ООО " Умвельт Запорожье " отвечает за своевременный вывоз мусора, дворники КП " Титан " - за уборку контейнерных площадок.По словам директора ООО " Умвельт Запорожье " Антона Крайнюка, поручения Владимира Буряка выполняются. Вопрос с уборкой контейнерных площадок реш е н. Следующий шаг - начало благоустройства контейнерных площадок. Однако существует и проблема вандализма. Ежемесячно в результате поджогов вандалы уничтожают десять-пятнадцать контейнеров. Также в неделю пятнадцать - двадцать мусорных баков получают значительные повреждения от действий вандалов.- В неделю мы ремонтируем от тридцати до пятидесяти мусорных контейнеров. Это касается как повреждений полученных в результате вандализма, так и в ходе эксплуатации. Однако некоторые баки восстановить не получается. Очень часто это касается случаев, когда контейнеры были уничтожены из-за поджога, - отметил Антон Крайнюк.Предприятию приходится за собственные средства закупать новые мусорные баки, вместо сожж е нных, полностью разбитых. При этом эти расходы фактически приходится компенсировать за сч е т тарифа, то есть денег, которые запорожцы оплачивают за вывоз мусора.В конце 2016 - начале 2017 года " Умвельт Запорожье " начал проводить закупку контейнеров для замены непригодных к эксплуатации. Это металлические евроконтейнеры, которые более устойчивы к воздействию вандалов. Каждый из них рассчитан на 1,1 кубометра мусора. Руководство предприятия надеется, что новые контейнеры прослужат как минимум десять лет.Установка новых контейнеров выполняется поэтапно. В частности сегодня рабочие ООО " Умвельт Запорожье " выполнили замену двух контейнеров по адресу улица Украинская, 4 в Александровском районе. Стоимость каждого составляет шесть - шесть с половиной тысяч гривен.- Хотелось бы обратиться к запорожцам с просьбой, бережно относиться к контейнерам для мусора. Средства, которые направляются на замену и ремонт мусорных баков, можно было бы использовать гораздо эффективнее. Например, на закупку дополнительных контейнеров, обновление и ремонт техники и другое, - заявил Антон Крайнюк.Представители ООО " Умвельт Запорожье " отметили, что проблемных вопросов с вывозом мусора в Запорожье сегодня нет. Работы ведутся по графику. Однако отдельные случаи несвоевременного вывоза мусора могут возникать. Запорожцев просят информировать об этом по телефону " горячей линии " 228-55-27, на предприятии обещают оперативно реагировать на подобные ситуации, сообщает сайт мэрии.