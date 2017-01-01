На сайте электронных петиций Запорожья появилось предложение оборудовать городской электротранспорт устройствами для зарядки мобильных телефонов.
Автор петиции отмечает, что после введения в Запорожье системы 3G-интернета, зарядка на гаджетах садится очень быстро и предлагает оборудовать задние площадки всех трамваев и троллейбусов зарядными устройствами с USB портами, чтобы одновременно подзаряжаться могли сразу несколько человек.
Запорожец также отметил необходимость установки зарядного устройства в кабине водителя.
Чтобы петицию рассмотрел горсовет, ее должны подписать не менее 750 человек.
Как писала "Индустриалка", запорожцы ждут бесплатный WI-FI.
Читайте также: В Запорожье транспорт хотят оборудовать кондиционерами.
Автор петиции отмечает, что после введения в Запорожье системы 3G-интернета, зарядка на гаджетах садится очень быстро и предлагает оборудовать задние площадки всех трамваев и троллейбусов зарядными устройствами с USB портами, чтобы одновременно подзаряжаться могли сразу несколько человек.
Запорожец также отметил необходимость установки зарядного устройства в кабине водителя.
Чтобы петицию рассмотрел горсовет, ее должны подписать не менее 750 человек.
Как писала "Индустриалка", запорожцы ждут бесплатный WI-FI.
Читайте также: В Запорожье транспорт хотят оборудовать кондиционерами.
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