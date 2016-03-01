Об этом заявил городской голова Запорожья Владимир Буряк во время совещания, в котором приняли участие заместитель мэра Владимир Волобуев, главы райадминистраций, руководители профильных департаментов и предприятий, а также представители подрядных и субподрядных организаций.На сегодня снег сошел еще не со всех дорог, но, по итогам обследования, наибольшее разрушение наблюдается на дорогах, которые последний раз ремонтировали несколько лет назад. Тем не менее, ямы появились и на некоторых участках, где ремонт проводился в 2016 году.- Был сделан анализ по каждому объекту, - отметил Владимир Волобуев. - Дороги находятся в аварийном состоянии из-за резкого перепада температуры. Идут трещины и разрывы на Космической, Рекордной, Набережной, где идет большегрузный транспорт, но эти участки делались более пяти лет назад. Они есть в плане по текущему ремонту. Сейчас нецелесообразно проводить работы, т. к. мокро. Проводится ремонт тротуарной плиткой. Это временно, чтобы транспорт не попадал в ямы и чтобы избежать ДТП. Готовится план по ямочному ремонту и по ремонту дорог с применением двухслойного покрытия - это новая технология, которую ранее не применяли по городу. Кроме того, асфальт марки В2 (мелкозернистый) будет использоваться только для ямочного ремонта, а на всех других участках ремонт будет осуществляться с помощью асфальта марки А (крупнозернистый), что поможет уйти от наплывов. Также хочу отметить, что ямочный ремонт будет не на год-два, а как временная мера, чтобы убрать аварийность. Во время укладки дорожного покрытия мы будем проводить вырубку, чтобы своевременно устранять замечания. Убирать недочеты подрядчики будут за свой сет, не за бюджетные деньги.Одним из проблемных участков остается плотина Днепрогэс, где в последние дни образовываются большие пробки в час пик.- Днерогэс не находится на балансе города, он в подчинении Укргидроэнерго, тем не менее, ЭЛУАД делает подсыпку крошкой, - сказал Владимир Волобуев. - Другого метода нет, т.к. можно делать только асфальтное покрытие, остальные методики не подходят, потому что там большие вибрации от транспорта. Мы уже обсудили с Укргидроэнерго вопрос софинансирования по ремонту дорожного покрытия плотины.Городской голова дал чиновникам две недели на обследование дорог, после чего, как только температура в Запорожье поднимется до +8 градусов, должны приступить к ремонту.- Срок две недели, чтобы обследовать полностью все дороги в каждом районе и наложить на карту прошлогодних работ. Где будут выявлены дефекты, подрядчик за свои средства должен выполнить работы, - подчеркнул Владимир Буряк. - После этого определить объем работ и через две недели приступить к ремонту дорог, а также предоставить график выполнения работ по объемам, запланированным на 2017 год. С учетом потепления также провести работы по очистке ливневой канализации. Спуску я не дам. Выговоры за уборку снега мы уже вынесли, здесь пойдем таким же путем. И, помните, что после двух выговоров следует увольнение. Из городского бюджета выделили немалые средства на дороги и они должны быть в нормальном состоянии. Не надо прикрываться нагрузкой автомобилей. Нужно, чтобы работы за деньги налогоплательщиков выполнялись качественно, - подытожил городской голова.