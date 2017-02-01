28-летнего запорожца, совершившего ряд преступлений на территории Коммунарского района, объявили в розыск и в течение нескольких дней задержали.
Мужчину подозревают в совершении квартирной кражи, хранении оружия и продаже наркотиков. Все преступления были совершены еще в конце прошлого года, а вот отвечать ему придется сейчас.
Как сообщает ОК ГУНП в Запорожской области, мужчину подозревают в совершении кражи в новогоднюю ночь. Тогда из квартиры пропал ноутбук, телевизор и деньги. До этого у запорожца проводили обыск в квартире, во время которого обнаружили и изъяли пистолет "ZORAKI" калибра 9 мм, переделанный в огнестрельное оружие со стартового пистолета, 7 переработанных пистолетных патронов калибра 9 мм и около 90 граммов каннабиса.
Нарушителю удавалось скрываться от полицейских, но недолго. Полицейские вышли на след подозреваемого. Во время задержания у него нашли наркотики растительного происхождения.
Сейчас задержанный находится под стражей. Его подозревают по трем статьям УК Украины. Мужчине грозит срок до семи лет.
Как писала "Индустриалка", в запорожском магазине в очереди подрезали мужчину.
Читайте также: В спальном районе Запорожья стреляли.
Мужчину подозревают в совершении квартирной кражи, хранении оружия и продаже наркотиков. Все преступления были совершены еще в конце прошлого года, а вот отвечать ему придется сейчас.
Как сообщает ОК ГУНП в Запорожской области, мужчину подозревают в совершении кражи в новогоднюю ночь. Тогда из квартиры пропал ноутбук, телевизор и деньги. До этого у запорожца проводили обыск в квартире, во время которого обнаружили и изъяли пистолет "ZORAKI" калибра 9 мм, переделанный в огнестрельное оружие со стартового пистолета, 7 переработанных пистолетных патронов калибра 9 мм и около 90 граммов каннабиса.
Нарушителю удавалось скрываться от полицейских, но недолго. Полицейские вышли на след подозреваемого. Во время задержания у него нашли наркотики растительного происхождения.
Сейчас задержанный находится под стражей. Его подозревают по трем статьям УК Украины. Мужчине грозит срок до семи лет.
Как писала "Индустриалка", в запорожском магазине в очереди подрезали мужчину.
Читайте также: В спальном районе Запорожья стреляли.
- Просмотров: 301
Похожие новости