Прокуратура Запорожской области объявила двум сотрудникам милиции о подозрении в незаконном задержании активистов запорожского Майдана 26 января 2014 года.
Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранителям инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 371 УК Украины (заведомо незаконное задержание участников мирной акции протеста). В настоящее время подозреваемым избирается мера пресечения.
Прокуратура устанавливает местонахождение других лиц, причастных к незаконному задержанию участников запорожского Майдана, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье почтили память героев Революции Достоинства.
Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранителям инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 371 УК Украины (заведомо незаконное задержание участников мирной акции протеста). В настоящее время подозреваемым избирается мера пресечения.
Прокуратура устанавливает местонахождение других лиц, причастных к незаконному задержанию участников запорожского Майдана, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье почтили память героев Революции Достоинства.
- Просмотров: 103
Похожие новости