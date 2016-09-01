В магазине в центре Запорожья пьяный мужчина устроил скандал в очереди, который закончился кровавыми разборками.
Как рассказали очевидце патрульным, один из мужчин был пьян. Он ударил другого, а потом начал оскорблять остальных покупателей. Дебошира бросался на людей, а потом достал канцелярский нож и ударил им рядом стоящего парня. Он порезал куртку молодому человеку и поранил руку.
На место события выехал экипаж патрульной полиции. Мужчину задержали и передали следователям, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в спальном районе Запорожья стреляли.
Читайте также: В Запорожье в пункте обогрева задушили мужчину.
Как рассказали очевидце патрульным, один из мужчин был пьян. Он ударил другого, а потом начал оскорблять остальных покупателей. Дебошира бросался на людей, а потом достал канцелярский нож и ударил им рядом стоящего парня. Он порезал куртку молодому человеку и поранил руку.
На место события выехал экипаж патрульной полиции. Мужчину задержали и передали следователям, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в спальном районе Запорожья стреляли.
Читайте также: В Запорожье в пункте обогрева задушили мужчину.
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