В этот день запорожцы вспоминали о тех, кто погиб за свою страну, за свой народ. Тех, для кого справедливость, достоинство, свобода, Украина были не просто словами, а смыслом их жизни, о погибших Героях Небесной Сотни. Вспомнили и о журналисте, политическом деятеле Василии Сергиенко, в честь которого в 2016 году была названа одна из улиц Хортицкого района.Заместитель военного комиссара Хортицкого районного военного комиссариата В.В. Мороко отметил, что сегодня украинские воины сражаются не только ради защиты своих родных и близких, но и ради защиты независимости и территориальной целостности нашей страны, ради будущего поколения.Заместитель председателя районной администрации по Хортицкому району Виталий Крайнов, обращаясь к присутствующим, призвал быть достойными гражданами своей страны, помнить о подвиге Героев Небесной Сотни, участников АТО.