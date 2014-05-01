В областном краеведческом музее готовится к открытию первая в Украине музейная экспозиция, посвященная добробатам.
Как рассказал на совещании в облгосадминистрации директор музея Михаил Мордовской, единственная проблема – острая нехватка экспонатов. Сотрудники музея просят бойцов поделиться формой, амуницией, бронежилетами, военными сувенирами. Особенно пригодятся флаги, шевроны, газеты и листовки 2014-15 годов. После выставки вещи вернут хозяевам.
Также до сих пор не определена общая численность запорожцев, которые участвовали в боевых действиях в составе "Донбасса", "Азова", "Айдара" и других добровольческих отрядов. Большинство из них впоследствии перешли в ряды Вооруженных Сил и Национальной гвардии, но часть вернулась домой, так и не получив должной социальной поддержки от государства.
14 марта в Украине отметят новый государственный праздник – День украинского добровольца. Он установлен постановлением Верховной Рады Украины для чествования наших соотечественников, которые первыми выступили против российско-террористических агрессоров. В этот день в 2014 году начали формировать первые подразделения Нацгвардии Украины, основу которых составили активисты Майдана, участники Революции Достоинства. Подготовке к празднованию и было посвящено совещание, которое состоялось в облгосадминистрации.
Знаковой эта дата является и для нашей области. Именно благодаря самоотверженности и мужеству запорожцев, которые стали на оборону важнейших админзданий, потерпела фиаско "русская весна". С началом антитеррористической операции члены Самообороны Майдана стали основой 37-го отдельного мотопехотного батальона территориальной обороны, давали отпор врагам возле Авдеевки, Мариуполя, Павлополя, Широкиного и сегодня успешно выполняют боевые задачи на переднем краю обороны.
Заместитель директора департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Александр Зубченко проинформировал о запланированных мероприятиях: это чествование памяти героев митингом на Аллее защитников Украины; торжественное открытие информационной доски в честь погибших запорожских добровольцев по улице Добровольческих батальонов (бывшая Союзная) на Павло-Кичкасе.
Накануне памятного дня в школах и библиотеках состоятся встречи с воинами-добровольцами, просмотры тематических фильмов, обсуждение материалов СМИ и публицистики, посвященных борьбе за свободу Украины.
В планах также организация диалога участников добровольческих батальонов и власти, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.
Источник: сайт Запорожской ОГА
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