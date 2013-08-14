10 пол-литровых бутылок с прозрачной жидкостью, имеющей запах алкоголя, и 4 мобильные телефоны пытались вечером 19 февраля перебросить неизвестные на охраняемую территорию Вольнянской исправительной колонии (№20).
Но их преступному замыслу не суждено было исполниться благодаря совместным и согласованным действиям личного состава отдела охраны, дежурной смены отдела надзора и безопасности и оперативной группы колонии, которые предупредили доставки запрещенных предметов.
"По данному факту проводится соответствующая проверка и мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к правонарушению", - отметил и.о. начальника учреждения подполковник внутренней службы Андрей Сапунцов.
Источник: сайт ГПтСУ
Но их преступному замыслу не суждено было исполниться благодаря совместным и согласованным действиям личного состава отдела охраны, дежурной смены отдела надзора и безопасности и оперативной группы колонии, которые предупредили доставки запрещенных предметов.
"По данному факту проводится соответствующая проверка и мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к правонарушению", - отметил и.о. начальника учреждения подполковник внутренней службы Андрей Сапунцов.
Источник: сайт ГПтСУ
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