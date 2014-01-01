Мобильный телефон, зарядное устройство к мобильному телефону, четыре аккумуляторные батареи к мобильным телефонам, две колоды игральных карт, 15 метров электроспиралей большой мощности изъяты во время общего обыска в Софиевской исправительной колонии (№55) благодаря умелым действиям младших инспекторов отдела надзора и безопасности и отдела охраны.
Обыск проводился с целью выявления и изъятия у осужденных запрещенных вещей. Принятые превентивные меры повысят общее состояние безопасности, как для персонала учреждения, так и для самих осужденных.
Источник: сайт ГПтСУ
Обыск проводился с целью выявления и изъятия у осужденных запрещенных вещей. Принятые превентивные меры повысят общее состояние безопасности, как для персонала учреждения, так и для самих осужденных.
Источник: сайт ГПтСУ
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