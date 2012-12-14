Сегодня, 20 февраля, городской голова Энергодара Павел Музыка принял участие в торжественном возложении цветов к памятному знаку участникам АТО "Герои нашего времени" ко Дню памяти Героев Небесной сотни
В этом мероприятии также приняли участие секретарь Энергодарского городского совета, заместители городского головы, депутаты городского совета, работники исполкома, демобилизованные участники АТО, близкие погибших бойцов, ученики общеобразовательных школ, жители города.
Павел Музыка обратился к присутствующим, подчеркнув выдающуюся роль участников Революции Достоинства в становлении национального самосознания и патриотического единения украинцев. О важности сохранения в памяти подвига защитников Украины сказал председатель фракции "Оппозиционный блок" в Энергодарском городском совете Андрей Карбасов.
Настоятель Свято-Покровского храма Украинской Православной Церкви Владимир Лещук провел панихиду по погибшим защитникам Украины.
Энергодарцы почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.
В этот же день помощник городского головы Татьяна Стулень, управляющий делами исполнительного комитета Владимир Биряк, депутаты городского совета Андрей Карбасов и Ольга Рябуха возложили цветы к местам захоронений энергодарцев, которые отдали жизнь, защищая свободу, территориальную целостность и независимость Украина в зоне АТО - Сергея Полуляха, Александра Щурова и Александра Мидловца.
Источник: korrespondentzaporozhye.com.ua
В этом мероприятии также приняли участие секретарь Энергодарского городского совета, заместители городского головы, депутаты городского совета, работники исполкома, демобилизованные участники АТО, близкие погибших бойцов, ученики общеобразовательных школ, жители города.
Павел Музыка обратился к присутствующим, подчеркнув выдающуюся роль участников Революции Достоинства в становлении национального самосознания и патриотического единения украинцев. О важности сохранения в памяти подвига защитников Украины сказал председатель фракции "Оппозиционный блок" в Энергодарском городском совете Андрей Карбасов.
Настоятель Свято-Покровского храма Украинской Православной Церкви Владимир Лещук провел панихиду по погибшим защитникам Украины.
Энергодарцы почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.
В этот же день помощник городского головы Татьяна Стулень, управляющий делами исполнительного комитета Владимир Биряк, депутаты городского совета Андрей Карбасов и Ольга Рябуха возложили цветы к местам захоронений энергодарцев, которые отдали жизнь, защищая свободу, территориальную целостность и независимость Украина в зоне АТО - Сергея Полуляха, Александра Щурова и Александра Мидловца.
Источник: korrespondentzaporozhye.com.ua
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