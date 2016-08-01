В Запорожье среди ночи наркотики продавали из "Таврии" прямо на трассе "Харьков - Симферополь".
Запорожцы, заметив незаконную торговлю, вызвали полицию. Водитель легковушки не обрадовался появлению патрульных. Во время разговора со стражами порядка мужчина заметно нервничал. И не зря. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с белым порошком. Он был спрятан в кармане куртки мужчины.
На место события инспекторы вызвали следователей. Найденный порошок изъяли и направили на экспертизу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области наркотики готовили прямо в квартире и тут же их употребляли.
Читайте также: В Запорожской области в хлебе нашли наркотики.
Запорожцы, заметив незаконную торговлю, вызвали полицию. Водитель легковушки не обрадовался появлению патрульных. Во время разговора со стражами порядка мужчина заметно нервничал. И не зря. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с белым порошком. Он был спрятан в кармане куртки мужчины.
На место события инспекторы вызвали следователей. Найденный порошок изъяли и направили на экспертизу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области наркотики готовили прямо в квартире и тут же их употребляли.
Читайте также: В Запорожской области в хлебе нашли наркотики.
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