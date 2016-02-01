В киноконцертном зале имени Довженко покажут шедевры фантастического короткометражного кино.
23 февраля в Украине впервые стартует крупнейший международный фестиваль фантастических короткомеражных фильмов “BEST SCI FI”. В Запорожье фестивальные фильмы можно будет увидеть в киноконцертном зале имени Довженко.
На показах будет представлено десять лучших короткометражек в жанре "фантастика" и "фэнтези" из США, Испании, Франции, Израиля, Хорватии. Киноленты выбрали из более полусотни фильмов девятнадцати стран.
Кроме Украины фестивальные фильмы увидят Великобритания, Канада, Польша, Литва, Испания, Швейцария, Мексика, Беларусь, Казахстан, Молдова, Уругвай, Эфиопия, Южная Африка и другие страны, сообщили "Индустриалке" в ККЗ имени Довженко.
ПРИХОДИТЕ!
Фестиваль “BEST SCI FI” состоится в Малом зале ККЗ имени Довженко с 23 февраля по 1 марта.
Показы на языке оригинала с украинскими субтитрами.
Сеансы 13.40, 19.00. Билеты по 30 грн.
Телефон ККЗ имени Довженко для справок 233-35-28.
"Индустриалка" также писала о фильме "Пятьдесят оттенков темноты", показ которого продолжается в ККЗ имени Довженко: "Запорожцам показывают нетрадиционную эротику".
23 февраля в Украине впервые стартует крупнейший международный фестиваль фантастических короткомеражных фильмов “BEST SCI FI”. В Запорожье фестивальные фильмы можно будет увидеть в киноконцертном зале имени Довженко.
На показах будет представлено десять лучших короткометражек в жанре "фантастика" и "фэнтези" из США, Испании, Франции, Израиля, Хорватии. Киноленты выбрали из более полусотни фильмов девятнадцати стран.
Кроме Украины фестивальные фильмы увидят Великобритания, Канада, Польша, Литва, Испания, Швейцария, Мексика, Беларусь, Казахстан, Молдова, Уругвай, Эфиопия, Южная Африка и другие страны, сообщили "Индустриалке" в ККЗ имени Довженко.
ПРИХОДИТЕ!
Фестиваль “BEST SCI FI” состоится в Малом зале ККЗ имени Довженко с 23 февраля по 1 марта.
Показы на языке оригинала с украинскими субтитрами.
Сеансы 13.40, 19.00. Билеты по 30 грн.
Телефон ККЗ имени Довженко для справок 233-35-28.
"Индустриалка" также писала о фильме "Пятьдесят оттенков темноты", показ которого продолжается в ККЗ имени Довженко: "Запорожцам показывают нетрадиционную эротику".
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