Соответствующее распоряжение от 14.02.2017 №52р подписал городской голова Владимир Буряк.Ярмарки проводятся с целью насыщения потребительского рынка города продуктами питания по приемлемым ценам, сдерживания цен на продовольственные товары. В основном они организованы в отдал е нных районах областного центра.В Днепровском районе ярмарки состоятся 14 апреля и 18 августа на рынке " Селянский " (ул. Айвазовского, 9), с 8:00 до 14:00.В Заводском - один раз в месяц возле ДК " Запорожогнеупор " . Ярмарки состоятся 25 февраля, 25 марта, 15 апреля, 20 мая, 24 июня, 16 июля, 19 августа, 23 сентября, 21 октября, 25 ноября, 23 декабря. С 9:00 до 15:00.В Коммунарском - 25 февраля, 25 марта, 29 апреля, 27 мая, 24 июня, 29 июля, 26 августа, 23 сентября, 28 октября, 25 ноября, 23 декабря с 8:00 до 13:00 на Опытной станции (напротив дома №76). 25 апреля с 8:00 до 13:00 по ул. Чумаченко (возле парка им. Гагарина), сообщает сайт мэрии.