В лечебные учреждения Запорожской области за неделю с подозрениями на заболевание острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обратились 180 человек.
Большинство заболевших (86,8%) отравились продуктами питания: молочкой - 29%, мясными изделиями - 24,4%, рыбными - 7,6%.
Блюдами, приготовленными в домашних условиях, отравились 61,1% заболевших, сообщает сайт облСЭС.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье домашней едой отравились 44 человека.
Читайте также: В Запорожской области ребенок выпил клей.
Большинство заболевших (86,8%) отравились продуктами питания: молочкой - 29%, мясными изделиями - 24,4%, рыбными - 7,6%.
Блюдами, приготовленными в домашних условиях, отравились 61,1% заболевших, сообщает сайт облСЭС.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье домашней едой отравились 44 человека.
Читайте также: В Запорожской области ребенок выпил клей.
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