В Запорожье на дамбе произошла очередная авария.
Около 30 минут назад автомобиль "Шевроле" врезался в отбойник. Как сообщили "Индустриалке" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию и нарушил правила дорожного движения, в результате чего произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал.
Сейчас на месте аварии работают патрульные.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье возле райотдела произошла авария.
Читайте также: В Запорожье иномарка сбила человека на остановке.
Около 30 минут назад автомобиль "Шевроле" врезался в отбойник. Как сообщили "Индустриалке" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию и нарушил правила дорожного движения, в результате чего произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал.
Сейчас на месте аварии работают патрульные.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье возле райотдела произошла авария.
Читайте также: В Запорожье иномарка сбила человека на остановке.
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