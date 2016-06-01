В областной универсальной научной библиотеки пройдет творческий вечер запорожского поэта, юмориста Михаила Перченко.
"Я родился давно и поэтому успел сделать много ошибок, - пишет о себе Михаил Перченко. - По специальностям я всегда работал на кого-то, в том числе и на совесть. Жил трудом, но с трудом. В стихах до глупости искренен".
Известная запорожская поэтесса Светлана Скорик в своей статье на одном из поэтических сайтов назвала Михаила Перченко "хулиганом запорожской поэзии".
Михаил Перченко презентует свои новые книги "Страна поэтов" и "Осенняя пора", пообщается с читателями. У него также выходили сборники афоризмов "Стишата" и "У мозговой извилины" и сборник стихов "Дар".
"Прислушайтесь к моим стихам:
Они общенья жаждут с вами.
Прислушайтесь – и этот храм
Наполнится живыми голосами", - приглашает поэт в книги "Стишата" ("Перчины к любому блюду").
Творческая встреча состоится в областной универсальной научной библиотеки (лекционном зале Запорожской 1 этаж) 22 февраля, начало в 17.00 .
Вход свободный.
"Индустриалка" также писала: "Вечер романса в запорожской библиотеке — при свечах и с гитарой".
"Я родился давно и поэтому успел сделать много ошибок, - пишет о себе Михаил Перченко. - По специальностям я всегда работал на кого-то, в том числе и на совесть. Жил трудом, но с трудом. В стихах до глупости искренен".
Известная запорожская поэтесса Светлана Скорик в своей статье на одном из поэтических сайтов назвала Михаила Перченко "хулиганом запорожской поэзии".
Михаил Перченко презентует свои новые книги "Страна поэтов" и "Осенняя пора", пообщается с читателями. У него также выходили сборники афоризмов "Стишата" и "У мозговой извилины" и сборник стихов "Дар".
"Прислушайтесь к моим стихам:
Они общенья жаждут с вами.
Прислушайтесь – и этот храм
Наполнится живыми голосами", - приглашает поэт в книги "Стишата" ("Перчины к любому блюду").
Творческая встреча состоится в областной универсальной научной библиотеки (лекционном зале Запорожской 1 этаж) 22 февраля, начало в 17.00 .
Вход свободный.
"Индустриалка" также писала: "Вечер романса в запорожской библиотеке — при свечах и с гитарой".
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