В воскресенье вечером соцсетях появились посты о том, что в Энергодаре слышны выстрелы и полиция пытается задержать человека с ножом
Сегодня, 20 февраля, ситуацию прокомментировал начальник Энергодарского отделения полиции Вадим Боровик. Оказалось, что в воскресенье в 19-40 на 102 позвонила жительница Энергодара 1953 г.р. и сообщила, что ее сын, молодой человек 1987 г.р. с кухонным ножом ходит по двору их дома по улице Молодежной в районе магазина "Бурсниця". Также женщина сообщила, что молодой человек с 2012 года состоит на учете у психиатра.
На место происшествия выехал наряд группы быстрого реагирования патрульной полиции и в указанном дворе обнаружила молодого человека с ножом. На просьбы правоохранителей отдать нож, молодой человек не реагировал и стал угрожать, тогда полицейские применили слезоточивый газ. Эта мера не возымела эффекта. Тогда полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух. Но и это не подействовало.
Поскольку поведение молодого человека угрожало жизни полицейских, правоохранители начали стрелять: две пули попали в голень хулигана и прошли навылет. Самое удивительное, что это также на него не подействовало, и задержать молодого человека не удалось. Он направился к своему дому и закрылся в квартире. Поимка хулигана произошла уже там. Была вызвана скорая помощь, которая доставила молодого человека в приемное отделение СМСЧ-1.
Психическое расстройство стало причиной такого поведения, состояния алкогольного или наркотического опьянения у задержанного не было. Угрозы его жизни и здоровью нет. Ведется досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело по ст.296 УК Украины — хулиганство с применением холодного оружия или другого предмета, специально предназначенного или заранее приготовленного для нанесения телесных повреждений. Экспертиза выявит, отдавал ли молодой человек отчет своим действиям.
По факту применения сотрудником полиции табельного оружия будет принято решение о правомерности его использования.
Источник: venergodare.info
Сегодня, 20 февраля, ситуацию прокомментировал начальник Энергодарского отделения полиции Вадим Боровик. Оказалось, что в воскресенье в 19-40 на 102 позвонила жительница Энергодара 1953 г.р. и сообщила, что ее сын, молодой человек 1987 г.р. с кухонным ножом ходит по двору их дома по улице Молодежной в районе магазина "Бурсниця". Также женщина сообщила, что молодой человек с 2012 года состоит на учете у психиатра.
На место происшествия выехал наряд группы быстрого реагирования патрульной полиции и в указанном дворе обнаружила молодого человека с ножом. На просьбы правоохранителей отдать нож, молодой человек не реагировал и стал угрожать, тогда полицейские применили слезоточивый газ. Эта мера не возымела эффекта. Тогда полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух. Но и это не подействовало.
Поскольку поведение молодого человека угрожало жизни полицейских, правоохранители начали стрелять: две пули попали в голень хулигана и прошли навылет. Самое удивительное, что это также на него не подействовало, и задержать молодого человека не удалось. Он направился к своему дому и закрылся в квартире. Поимка хулигана произошла уже там. Была вызвана скорая помощь, которая доставила молодого человека в приемное отделение СМСЧ-1.
Психическое расстройство стало причиной такого поведения, состояния алкогольного или наркотического опьянения у задержанного не было. Угрозы его жизни и здоровью нет. Ведется досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело по ст.296 УК Украины — хулиганство с применением холодного оружия или другого предмета, специально предназначенного или заранее приготовленного для нанесения телесных повреждений. Экспертиза выявит, отдавал ли молодой человек отчет своим действиям.
По факту применения сотрудником полиции табельного оружия будет принято решение о правомерности его использования.
Источник: venergodare.info
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