Почтить минутой молчания Героев Революции Достоинства, а также возложить цветы к памятному мемориалу пришли представители городской и областной власти, правоохранительных органов, военнослужащие, учащиеся, а также небезразличные запорожцы. Представители разных конфессий отслужили молебен по погибшим героям.Участие в траурном митинге приняли городской голова Запорожья Владимир Буряк, председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, заместитель председателя облсовета Владислав Марченко.- Але нашій країні, навіть після того, як ми вибороли свободу від Януковича, не дали спокою. Буквально відразу почалась інтервенція зі сходу - від нашого сусіда, від якого ми ніколи не чекали такого ножа в спину. І вже не цілі Небесні сотні, а цілі Небесні тисячі пішли на небо захищаючи нашу державу, - сказал Константин Брыль. - І я вірю в те, що хлопці положили свої життя не дарма. Вони будуть вкарбовані в історії України і ми всі з вами повинні пам'ятати, що те, про що мріяли, за що боролись, за що віддавали життя наші співвітчизники, повинно бути втілене в життя.- Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної сотні. Це дуже сумна і водночас дуже важлива подія в історії нашої країни, новітній історії нашої України. День вшанування пам'яті героїв Небесної сотні — це не тільки привід для того, щоб ми з вами кожного поіменно згадали з тих, хто загинув на Майдані. Це привід для того, щоб ми з вами задумались: а чи гідні ми їхньої світлої пам'яті? - отметил городской голова Запорожья Владимир Буряк. - Тому що люди, які віддали своє життя, не задумувались над тим, що буде з ними після того, як вони вийдуть на Майдан. Вони хотіли одного — щасливої долі — для нас, для своєї родини, для нашої України. І тому ми з вами повинні сьогодні бути разом, збудувати ту країну, про яку мріяли ці хлопці і дівчата. Вічна пам'ять героям Небесної сотні. Низький уклін і слова подяки родинам, які виховали таких дітей. А нам з вами — сили духу і мужності, щоб ми з вами збудували нашу Україну. Слава Україні!Участие в событиях зимы 2013-2014 гг. принимала и запорожский волонтер Надежда Мороз. Вместе со своими подругами она была на Майдане Независимости во время штурма в декабре. За трагическими февральскими событиями она наблюдала уже через СМИ, находясь в Запорожье.- Якби ми не вийшли на Революцію, уже б у грудні 2014 року України як країни не було б. Ми правильно зробили, що вийшли, - сказала волонтер.По ее словам, гибель Героев Небесной сотни — вечная рана для Украины, которая никогда не заживет. А тем, у кого иссякают силы для дальнейшей борьбы за Украину, Надежда Мороз советует ехать на Майдан, приходить на места гибели героев, пересматривать видео расстрела Небесной сотни.- Я часто бываю в Киеве, на Майдане Независимости, в местах, где мемориалы Небесной сотне. Меня посещает одно чувство: то, что произошло, должно было произойти. Но те жертвы, которые принес украинских народ, чрезмерны. Такие революции должны быть европейского типа — проходить мирным путем, демократическим, - отметил председатель профсоюзного комитета областного противотуберкулезного диспансера Леонид Климовский.Почтить память героев Революции Достоинства сегодня пришли ученики лицея №1, промышленно-профессионального лицея №17, студенты Запорожского центра профессионально-технического образования водного транспорта.- Люди в порывах патриотизма погибали ради свободы Украины. Люди хотели сделать нашу страну лучше, а их отстреливали. Сегодня я пришел почтить память погибших героев, - сказал студент Ярослав Процько.Ученица Запорожского промышленно-профессионального лицея №17 Любовь Гнатенко вспоминает, как внимательно следила за событиями февраля 2014 года.- Умирали люди, которые стояли, отстаивали лучшую жизнь для нашей Украины. В который раз это доказало, что Украина независима, ее многие готовы защищать, - отметила Люба. - Я благодарна, что у нас в стране еще есть такие люди, которые не побоялись, не сидели дома, а вышли и боролись за нашу страну.