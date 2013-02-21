Об этом " Индустриалке " сообщили в областном институте последипломного педагогического образования, который является организатором конкурса " Учитель года " в Запорожском регионе.Напомним, что конкурс проходил в четырех номинациях "биология", "начальная школа", "информатика" и "музыкальное искусство".Оксана Поливанюк из учебно-воспитательного комплекса № 63 (Запорожье) стала победительницей в номинации " биология " и поедет в Винницу — там пройдет всеукраинский этап конкурса по этому предмету.Педагог начальных классов учебно-воспитательного комплекса № 5 (Энергодар) Елена Попкова отправится в Тернополь.Конкурс по информатике состоится в Хмельницком — там честь нашей области будет отстаивать учитель информатики специализированной школы № 23 Виктория Князева (Мелитополь).Преподаватель музыкального искусства гимназии № 2 Юлия Надточий (Запорожья) поедет в Житомир.Всего в конкурсе участвовало 388 педагогов из Запорожья и области. А в итоговом очном областной этапе конкурса " Учить года " приняли участие 12 финалистов из Бердянска, Вольнянска, Энергодара, Мелитополя, Запорожье, Каменко-Днепровской. Учителя выполняли конкурсные задания, проходили тренинги и мастер-классы.