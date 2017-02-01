Трое больных запорожцев стали заложниками собственных квартир.
В квартире дома по улице Светлой мужчина, больной ДЦП, не смог открыть двери сотруднику соцслужбы. По улице Седова мужчина, больной сразу несколькими болезнями, вел себя неадекватно, двери не открывал. В обоих случаях вызывали бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра", чтобы открыть двери, а также по необходимости к больным выезжали медики.
Еще один похожий случай произошел на Кичкасе. Дежурному "Кобры" позвонил мужчина и попросил открыть двери квартиры его матери. Он сообщил, что женщина ведет себя неадекватно и, вероятно, нуждается в медицинской помощи. Прибывшие на место события спасатели обеспечили вход в квартиру запорожанки, оказали ей помощь и вызвали "скорую", рассказал "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе ЗКСВАСС "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье спасли троих больных женщин.
Читайте также: В Запорожье мужчина силой удерживал в квартире жену с ребенком.
В квартире дома по улице Светлой мужчина, больной ДЦП, не смог открыть двери сотруднику соцслужбы. По улице Седова мужчина, больной сразу несколькими болезнями, вел себя неадекватно, двери не открывал. В обоих случаях вызывали бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра", чтобы открыть двери, а также по необходимости к больным выезжали медики.
Еще один похожий случай произошел на Кичкасе. Дежурному "Кобры" позвонил мужчина и попросил открыть двери квартиры его матери. Он сообщил, что женщина ведет себя неадекватно и, вероятно, нуждается в медицинской помощи. Прибывшие на место события спасатели обеспечили вход в квартиру запорожанки, оказали ей помощь и вызвали "скорую", рассказал "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе ЗКСВАСС "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье спасли троих больных женщин.
Читайте также: В Запорожье мужчина силой удерживал в квартире жену с ребенком.
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